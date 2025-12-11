Drones marítimos do SBU atingiram outro petroleiro da "frota fantasma" russa

Os drones ucranianos atingiram outro petroleiro da "frota fantasma" da Federação Russa. A notícia é avançada pelos meios de comunicação ucranianos com referência a fontes dos serviços especiais, bem como pelo canal de telegrama Rybar, que é próximo do Ministério da Defesa russo.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

No Mar Negro, a sul de Feodosia, sob o ataque de drones marítimos, o Sea Baby atingiu o petroleiro Dashan, que está sob sanções internacionais.

Fontes do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disseram que o navio com bandeira das Comores viajava à velocidade máxima com o seu transponder desligado na zona económica exclusiva da Ucrânia em direção ao terminal portuário de Novorossiysk, na Rússia.

O SBU afirmou que o petroleiro tinha sofrido "danos críticos". A operação foi levada a cabo pela 13ª Direção Principal de Contra-Inteligência Militar da SBU e pela Marinha ucraniana.

O canal pró-Kremlin Rybar afirmou que o petroleiro foi atacado por três barcos ucranianos sem tripulação e que um avião de reconhecimento britânico RC-135W estava a operar no "ar a oeste do Mar Negro durante o ataque". O canal afirmou que se tratava de "um golpe para a economia russa".

Jornalistas ucranianos também noticiaram a presença do avião britânico.

De acordo com as estimativas do SBU, o custo aproximado de um petroleiro deste tipo é de 30 milhões de dólares e, num só voo, transportou produtos petrolíferos no valor de quase 60 milhões de dólares.

A UE, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Suíça impuseram sanções ao petroleiro Dashan devido ao transporte de matérias-primas russas, contornando as restrições existentes, e ao transporte de alto risco (com o sistema de identificação desativado).

Os observadores ucranianos assinalam que a principal rota (60%) das exportações de petróleo por petroleiros da "frota sombra da Federação da Rússia" passa pelo Mar Báltico.

Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin, comentando os ataques a petroleiros no Mar Negro, afirmou que "isto é pirataria" e que a Rússia poderia "cortar o acesso da Ucrânia ao mar".