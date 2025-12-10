Quem venceria se a Ucrânia fosse agora a eleições?

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que está disposto a realizar eleições presidenciais no prazo de 90 dias se os parceiros ocidentais ajudarem a garantir a segurança do escrutínio, em resposta aos apelos do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para que a Ucrânia realize uma votação apesar da lei marcial em vigor.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Trump disse que considera ser um "momento importante" para a Ucrânia realizar eleições, acusando Kiev de adiar deliberadamente a votação.

"Eles (Ucrânia) estão a usar a guerra para não realizar uma eleição", disse Trump numa entrevista ao Politico.

Zelenskyy respondeu rapidamente, dizendo: "Eu, pessoalmente, tenho a vontade e a prontidão para isso".

De acordo com a legislação em vigor, a votação não pode realizar-se legalmente sob a lei marcial imposta devido à invasão total da Rússia há quase quatro anos.

Agora, o presidente da Ucrânia pediu aos legisladores que elaborem propostas legislativas que permitam alterar essa regra.

Enquanto os legisladores ucranianos estão a trabalhar na solução legal, Zelenskyy pediu aos parceiros ocidentais da Ucrânia, incluindo os EUA, que ajudem a garantir a segurança da votação.

"Estou a pedir agora, e a dizê-lo abertamente, que os EUA me ajudem. Juntamente com os nossos parceiros europeus, podemos garantir a segurança necessária para a realização de eleições. Se isso acontecer, a Ucrânia estará pronta para realizar eleições nos próximos 60 a 90 dias", declarou Zelenskyy.

Os ucranianos confiam em Zelenskyy?

Em 2019, Zelenskyy obteve uma vitória esmagadora com mais de 73% dos votos na segunda volta, contra 24% do antigo presidente Petro Poroshenko.

Pouco depois, a Ucrânia realizou eleições legislativas antecipadas e o partido de Zelenskyy obteve uma maioria absoluta de lugares na Verkhovna Rada.

Cerca de 80% dos ucranianos confiavam em Zelenskyy em 2019, com uma forte participação nas eleições presidenciais e parlamentares desse ano.

ARQUIVO: Volodymyr Zelenskyy e a mulher Olena Zelenska comemoram após a segunda volta das eleições presidenciais em Kiev, Ucrânia, 21 de abril de 2019 AP Photo

Este número caiu para 37% no início de fevereiro de 2022, antes de voltar a bater o recorde de 90% quando a Rússia iniciou a sua invasão total da Ucrânia.

Quase quatro anos depois, uma sondagem realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS) no início deste outono mostrou que 60% dos ucranianos continuam a apoiar Zelenskyy.

Quem se candidataria e quem ganharia?

De acordo com uma outra sondagem da Info Sapiens, publicada na terça-feira, 20,3% dos ucranianos votariam em Zelenskyy nas próximas eleições presidenciais.

Embora isto represente uma mudança radical em relação aos 73% dos votos em 2019, Zelenskyy continua a ser o candidato mais popular e venceria as próximas eleições presidenciais, de acordo com esta sondagem.

A segunda escolha mais popular e a única pessoa que poderia aproximar-se deste nível de apoio é o antigo comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Valerii Zaluzhnyi.

Atualmente embaixador da Ucrânia no Reino Unido, o general Zaluzhnyi ganhou uma reputação de destaque quando a Rússia iniciou a sua guerra total contra a Ucrânia.

Zaluzhnyi foi responsável pelas defesas da Ucrânia, incluindo a batalha por Kiev no início de 2022 e as contra-ofensivas subsequentes até maio de 2024.

ARQUIVO: O ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi, num evento por ocasião do primeiro aniversário da guerra da Rússia, 24 de fevereiro de 2023 AP Photo

De acordo com a última sondagem da Info Sapiens, Zaluzhnyi está em segundo lugar, depois de Zelenskyy, com cerca de 19% de apoio.

Mas o general ucraniano não tenciona candidatar-se tão cedo, afirmou. No meio de rumores e especulações regulares, Zaluzhnyi declarou no início de outubro que não tenciona lançar um partido político e que não apoia a realização de eleições enquanto a guerra continuar.

"Não sou a favor da realização de eleições em tempo de guerra. Qualquer pessoa que receba uma oferta - alegadamente em meu nome - para aderir a qualquer iniciativa através de qualquer organização deve comunicá-la às autoridades policiais", afirmou Zaluzhnyi numa publicação no Facebook.

"Não estou a criar qualquer sede ou partido político e não tenho qualquer afiliação com qualquer força política", explicou.

ARQUIVO: Volodymyr Zelenskyy, à esquerda, aperta a mão de Valerii Zaluzhnyi, em Kiev, Ucrânia, 8 de fevereiro de 2024 AP/Gabinete da Presidência Ucraniana

A terceira pessoa na lista de potenciais candidatos presidenciais é o chefe dos serviços secretos militares ucranianos HUR Kyrylo Budanov, embora com pouco mais de 5%.

O chefe dos espiões ucranianos nunca manifestou quaisquer ambições políticas e é considerado insubstituível no seu cargo atual, dadas as operações sem precedentes do HUR na Ucrânia e no estrangeiro.

A popularidade de figuras militares como Zaluzhnyi e Budanov pode ser interpretada como um sinal da importância que os eleitores ucranianos atribuem à defesa do país e à futura estratégia militar no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

ARQUIVO: Major-general Kyrylo Budanov, chefe dos serviços de informação militar da Ucrânia, num evento do primeiro aniversário da guerra da Rússia, Kiev, 24.02.2023 AP Photo

Os ucranianos querem eleições?

De acordo com a Constituição da Ucrânia, as próximas eleições só serão possíveis após o fim da lei marcial e a grande maioria dos ucranianos não quer apressar a votação antes do fim da guerra.

Apenas 12% dos ucranianos acreditam que as eleições devem ter lugar durante a invasão total de Moscovo.

Um número mais elevado de ucranianos, 22%, apoia a realização de eleições após um cessar-fogo com garantias de segurança, que a Ucrânia ainda não recebeu nem lhe foi prometido.

Cerca de 63% dos ucranianos consideram que as eleições só devem ter lugar após o fim da guerra, de acordo com a última sondagem do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev.

Zelenskyy afirmou que não se recandidataria após o fim da guerra.

"Se acabarmos a guerra com os russos, estou disposto a não me recandidatar porque não é esse o meu objetivo - eleições", afirmou em setembro.

"Queria muito, num período muito difícil, estar com o meu país, ajudar o meu país. O meu objetivo é acabar a guerra".