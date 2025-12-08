Ucrânia procura "paz digna" enquanto ataques russos continuam a fazer vítimas em solo ucraniano

A Rússia continua a atacar solo ucraniano mesmo depois de Volodymyr Zelenskyy anunciar uma semana de conversações diplomáticas de alto nível com o objetivo de encontrar uma forma de "paz digna" na guerra de quase quatro anos.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira, as autoridades ucranianas confirmaram pelo menos dez mortos nos ataques ocorridos no domingo e na madrugada de segunda-feira. Mais de 40 pessoas ficaram feridas.

Uma pessoa foi morta na cidade de Dnipro, quando várias áreas da região de Dnipropetrovsk foram atacadas por drones e artilharia durante a madrugada. As autoridades locais informaram que cinco outras pessoas ficaram feridas, acrescentando que as suas condições eram estáveis. Outras cinco mortes foram registadas em Kharkiv, depois dos ataques russos no domingo, que atingiram dez povoações.

Foram registadas várias explosões em toda a região central da Ucrânia, tendo edifícios de vários andares, casas particulares, veículos e edifícios administrativos sofrido danos em resultado dos ataques.

Uma equipa de resgate apaga o fogo de um carro em frente a um edifício residencial danificado por um ataque russo na região de Sumy, Ucrânia, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Equipas de salvamento e unidades locais de aplicação da lei foram destacadas para as zonas visadas, a fim de avaliar os danos e prestar apoio aos feridos e afectados. Foram registados danos em infraestruturas críticas, incluindo linhas eléctricas e condutas de água que servem as residências.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas na região de Sumy, no norte do país, depois que as forças russas começaram a bombardear a região no final do dia de domingo e durante a manhã de segunda-feira, de acordo com a administração militar regional.

Vários andares de um edifício residencial de nove andares ficaram danificados durante o ataque.

Alguns residentes ficaram presos no interior do edifício de apartamentos danificado e foram resgatados pelas equipas de emergência, de acordo com o Serviço Estatal de Emergência. As operações de salvamento também foram temporariamente suspensas, uma vez que as autoridades locais receiam a ameaça de ataques repetidos em toda a cidade.

A região adjacente a Chernihiv também foi alvo de fortes bombardeamentos russos durante a noite, tendo pelo menos três pessoas ficado feridas.

Um trabalhador de resgate apaga o fogo de um carro em frente a um edifício residencial danificado por um ataque russo na região de Sumy, Ucrânia, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Um drone russo explodiu numa zona residencial da cidade, perto de um edifício de apartamentos. A forte explosão fez estilhaçar janelas e portas, apartamentos e veículos civis estacionados nas proximidades. Um dos feridos foi hospitalizado com ferimentos moderados.

Uma conduta de gás junto ao edifício também se incendiou, exigindo esforços intensivos das unidades de combate a incêndios para conter o incêndio. Um jardim de infância, várias lojas de conveniência, lojas e instalações próximas também sofreram danos nos ataques.

Os ataques ocorrem numa altura em que se intensificam os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, que já vai no seu quarto ano. Zelenskyy disse no domingo que esta semana será marcada por uma série de conversações diplomáticas de alto nível com legisladores europeus para explorar formas de pôr fim à invasão em grande escala da Rússia.

"Estamos a iniciar uma nova semana diplomática — haverá consultas com os líderes europeus. Em primeiro lugar, as questões de segurança, o apoio à nossa capacidade de resistência e os pacotes de apoio à nossa defesa", declarou Zelenskyy num vídeo publicado no X.

"Em primeiro lugar, a defesa aérea e o financiamento a longo prazo para a Ucrânia. É claro que iremos discutir uma visão partilhada e posições comuns nas negociações", continuou.

A reunião com Washington foi o culminar de um encontro de alto risco, depois do gabinete de Zelenskyy ter mantido conversações com o enviado especial do Presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, e com o genro do Presidente, Jared Kushner, para discutir o plano de paz de Trump para a Ucrânia.

"Ontem, falámos com Steven Witkoff e Jared Kushner — obrigado pela vossa disponibilidade para trabalharmos em conjunto 24 horas por dia, 7 dias por semana", disse Zelenskyy.

Zelenskyy observou que Washington está ciente da posição de Kiev, afirmando que as conversações construtivas continuarão nos próximos dias e semanas, na esperança de chegar a um acordo que permita alcançar uma paz sustentável a longo prazo.

"A Ucrânia merece uma paz digna, e a possibilidade de haver paz depende inteiramente da Rússia - da nossa pressão colectiva sobre a Rússia e das sólidas posições negociais dos Estados Unidos, da Europa e de todos os nossos outros parceiros", afirmou Zelenskyy.

"A Rússia deve ser responsabilizada pelo que está a fazer - pelos ataques diários, pelo terror constante contra o nosso povo e pela própria guerra".