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Macron, Starmer e Merz mantêm conversações com Donald Trump sobre Ucrânia

Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Friedrich Merz e Emmanuel Macron em Londres, 8 de dezembro de 2025.
Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Friedrich Merz e Emmanuel Macron em Londres, 8 de dezembro de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Thomas Krych
Direitos de autor AP Photo/Thomas Krych
De Euronews
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Os líderes europeus estão a tentar avançar com um acordo de cessar-fogo na Ucrânia.

O presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz falaram por telefone com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na quarta-feira.

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De acordo com a Presidência francesa, o objetivo da chamada telefónica de 40 minutos foi_"_tentar fazer progressos" na questão da Ucrânia.

Os quatro líderes "discutiram os últimos desenvolvimentos na mediação empreendida pelos Estados Unidos e saudaram os seus esforços para alcançar uma paz sólida e duradoura na Ucrânia e pôr fim aos assassinatos", lê-se.

O Eliseu acrescentou que"este trabalho intensivo continua, e continuará, nos próximos dias. Os ministros concordaram que este é um momento crítico para a Ucrânia, para o seu povo e para a segurança comum da região euro-atlântica."

O apelo surge numa altura em que prosseguem os esforços diplomáticos para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.

Na quinta-feira, Emmanuel Macron e Keir Starmer deverão presidir a uma nova reunião, por videoconferência, da Coligação dos Dispostos, grupo de aliados de Kiev dispostos a dar garantias de segurança à Ucrânia em caso de cessar-fogo.

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