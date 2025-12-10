Macron, Starmer e Merz mantêm conversações com Donald Trump sobre Ucrânia

Os líderes europeus estão a tentar avançar com um acordo de cessar-fogo na Ucrânia.
O presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz falaram por telefone com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na quarta-feira.
De acordo com a Presidência francesa, o objetivo da chamada telefónica de 40 minutos foi_"_tentar fazer progressos" na questão da Ucrânia.
Os quatro líderes "discutiram os últimos desenvolvimentos na mediação empreendida pelos Estados Unidos e saudaram os seus esforços para alcançar uma paz sólida e duradoura na Ucrânia e pôr fim aos assassinatos", lê-se.
O Eliseu acrescentou que"este trabalho intensivo continua, e continuará, nos próximos dias. Os ministros concordaram que este é um momento crítico para a Ucrânia, para o seu povo e para a segurança comum da região euro-atlântica."
O apelo surge numa altura em que prosseguem os esforços diplomáticos para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.
Na quinta-feira, Emmanuel Macron e Keir Starmer deverão presidir a uma nova reunião, por videoconferência, da Coligação dos Dispostos, grupo de aliados de Kiev dispostos a dar garantias de segurança à Ucrânia em caso de cessar-fogo.