"Coligação dos dispostos": o quarteto europeu chegou à cimeira de Kiev

O presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e os primeiros-ministros britânico e polaco, Keir Starmer e Donald Tusk, chegaram à capital ucraniana para manifestar o seu apoio a Kiev e juntar-se aos EUA na exigência de um "cessar-fogo completo e incondicional durante 30 dias" por parte de Moscovo.

A cimeira de Kiev acontece um dia depois de Vladimir Putin ter conseguido reunir mais de 20 convidados estrangeiros, entre os quais o presidente chinês Xi Jinping, nas bancadas do desfile de 9 de maio em Moscovo.

Para o recém-eleito chanceler alemão, esta é a primeira visita à Ucrânia e a primeira viagem de comboio conjunta com Macron e Starmer.

A caminho de Kiev

O primeiro-ministro polaco, Tusk, chegou a Kiev separadamente e juntou-se aos seus parceiros no local.

Outros líderes da "coligação dos dispostos", um grupo de países ocidentais, maioritariamente europeus, dispostos a dar garantias de segurança à Ucrânia quando a guerra terminar, irão alegadamente participar nas conversações através de uma ligação vídeo.

Os convidados foram recebidos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sibiga, e por Andriy Yermak, chefe do Gabinete do Presidente. "Precisamos de acabar com esta guerra com uma paz justa. Temos de forçar Moscovo a aceitar um cessar-fogo", sublinhou Yermak, citado pelos meios de comunicação ucranianos.

Numa entrevista aos canais de televisão franceses TF1 e LCI, que deu logo no comboio que viajava para a Ucrânia, Macron apelou a "conversações diretas" entre a Ucrânia e a Federação Russa como parte de um cessar-fogo de 30 dias.

Se Moscovo não concordar com as tréguas,"serão impostas sanções adicionais, muito mais duras", avisou.

No dia anterior, o presidente francês disse querer elaborar um plano conjunto EUA-Europa de cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia"nas próximas horas e dias" e acusou Vladimir Putin de estar "do lado da guerra, não do lado da paz".