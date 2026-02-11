Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
França vai pedir à ONU a demissão de Francesca Albanese pelas declarações contra Israel

A relatora especial da ONU para os direitos nos Territórios Palestinianos Ocupados, Francesca Albanese, durante um evento no Parlamento Europeu em julho passado
A relatora especial da ONU para os direitos nos Territórios Palestinianos Ocupados, Francesca Albanese, durante um evento no Parlamento Europeu em julho passado Direitos de autor  AP Photo/Gregorio Borgia
Direitos de autor AP Photo/Gregorio Borgia
De Gabriele Barbati
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Ministro dos Negócios Estrangeiros francês referiu-se ao discurso da relatora especial da ONU no sábado como "ultrajante". Desde o início da guerra em Gaza, Albanese tornou-se uma das principais vozes contra as violações do direito internacional por parte de Israel.

França vai pedir a demissão de Francesca Albanese, a relatora especial da ONU para os Territórios Palestinianos Ocupados, que, nos últimos dois anos, denunciou várias vezes a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza como genocídio e limpeza étnica dos palestinianos.

Jean-Noel Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, condenou "sem reservas as palavras ultrajantes e irresponsáveis" da jurista italiana, acusando-a de declarações que "visam não o governo israelita, cuja política é permitido criticar, mas Israel como povo e nação". Albanese ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O ministro francês referia-se ao que disse a relatora especial da ONU no sábado passado, durante um fórum organizado em Doha pela Al Jazeera, no qual afirmou, a propósito das ações de Israel e das violações do direito internacional, que "vemos agora como a humanidade tem um inimigo comum".

Barrot qualificou Albanese de "militante política que difunde discursos de ódio que prejudicam a própria causa palestiniana que ela gostaria de defender", anunciando que França irá pedir a sua demissão a 23 de fevereiro no Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

Vários membros da maioria governamental em Itália e a União das Comunidades Judaicas Italianas saudaram o anúncio de Paris.

