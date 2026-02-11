"Só restam cinzas": investigação encontra armas israelitas suspeitas de "evaporar" corpos em Gaza

Uma investigação do programa "The Story Remains" do canal Al Jazeera, do Qatar, revelou testemunhos no terreno e relatórios oficiais que documentam o desaparecimento de milhares de corpos na Faixa de Gaza , em resultado da utilização pelo exército israelita de armas térmicas e de vácuo de alto impacto, classificadas como armas proibidas internacionalmente.

A investigação "Vaporised" mostrou que a Defesa Civil de Gaza, juntamente com paramédicos e habitantes locais, documentou a "evaporação" dos corpos de mais de 2842 pessoas mortas, das quais não foram encontrados quaisquer vestígios para além de salpicos de sangue e restos humanos espalhados nos locais dos bombardeamentos.

A investigação indicou que os ataques utilizaram explosivos térmicos de vácuo e de difusão, que geram um calor de até 3.500 graus Celsius e uma enorme pressão que leva à evaporação dos fluidos corporais e transforma os tecidos em cinzas.

A investigação relatou testemunhos humanitários comoventes, incluindo o de um homem que perdeu quatro dos seus filhos durante um bombardeamento que destruiu dezenas de casas, dizendo que só encontrou "areia preta" e restos mortais espalhados. Outra mulher contou como o seu filho desapareceu completamente depois de uma escola ter sido bombardeada no bairro de al-Daraj, na parte oriental de Gaza, sem que tenha sido encontrado qualquer vestígio dele.

A Defesa Civil confirmou que as suas equipas depararam repetidamente com casos em que foram registadas pessoas no interior de casas visadas, mas menos corpos foram recuperados, indicando que alguns foram "completamente vaporizados", o que descreveu como inimaginável em qualquer guerra anterior.

Tecnicamente, Yusri Abu Shadi, antigo inspetor-chefe da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), explicou que as armas que combinam calor extremo e alta pressão são capazes de destruir completamente as células humanas. Acrescentou que cenas semelhantes foram registadas durante a invasão americana do Iraque, especialmente nas batalhas de Fallujah em 2004 e 2005, quando foram utilizadas armas térmicas que levaram ao desaparecimento total dos corpos das vítimas, o que motivou investigações internacionais posteriores.

Munir al-Borsh, diretor-geral do ministério da Saúde de Gaza, explicou que o corpo humano é constituído por cerca de 80% de água, pelo que a exposição ao calor extremo, à pressão e à oxidação é a causa direta da "evaporação" total.

A investigação mencionou os tipos de armas que se suspeita terem sido utilizadas, incluindo bombas de fabrico americano como a MK-84 "hammer" e a BLU-109, para além de mísseis Hellfire e bombas guiadas de precisão GBU-39, munições capazes de provocar explosões a alta temperatura dentro de espaços fechados, com destruição limitada de estruturas visíveis, em troca de grandes perdas de vidas. Apesar dos desmentidos oficiais israelitas, organizações internacionais, incluindo a Amnistia Internacional, documentaram a utilização de algumas destas munições em Gaza.

Na segunda-feira, o ministério da Saúde de Gaza anunciou que o número de mortos da guerra israelita subiu para 72 032 pessoas, para além de 171 661 feridos, desde 8 de outubro de 2023.