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Sector energético da Moldova está em modo de emergência: ataques russos no sul da Ucrânia danificaram linha eléctrica fundamental

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Arquivo Direitos de autor  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
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De Irina Sheludkova
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O estado de emergência está a ser imposto por 60 dias. O processo de recuperação é dificultado pela descoberta de destroços de drones abatidos perto das infraestruturas danificadas do lado ucraniano, o que exige trabalhos de desminagem.

Na sequência dos ataques russos a instalações energéticas no sul da Ucrânia, a linha de transporte de eletricidade Isaccea-Vulcanesti, que liga o país à Europa, foi interrompida na vizinha Moldova na terça-feira à noite.

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Após uma reunião de emergência (fonte em russo), o Governo moldavo aprovou a introdução de um estado de emergência no sector energético do país durante 60 dias.

A decisão deve ser aprovada pelo parlamento, para o qual foi convocada uma sessão extraordinária. Um comunicado oficial sobre a decisão refere que foram feitas tentativas para restabelecer automaticamente a linha, mas sem sucesso. "As falhas técnicas identificadas nos elementos de suporte do cabo na Ucrânia indicam um curto-circuito grave que exige medidas especializadas", afirmou o governo moldavo.

O comunicado acrescenta que a linha danificada é a principal espinha dorsal de importação do sistema ENTSO-E, uma rede europeia que coordena as actividades dos operadores de sistemas de transmissão de eletricidade na Europa. Normalmente, fornece entre 60% e 70% do consumo de eletricidade na margem direita da Moldávia. Os fluxos nesta direção são atualmente de 0 MW, o que se estima que resulte num défice de até 350-400 MW durante as horas de ponta a partir de amanhã.

As autoridades moldavas indicaram igualmente que o processo de restabelecimento é dificultado pela descoberta de destroços de drones abatidos nas imediações das infra-estruturas danificadas do lado ucraniano, o que exige trabalhos de limpeza antes de as equipas técnicas poderem começar a trabalhar em segurança.

A introdução de um estado de emergência permitirá ao Governo tomar decisões rápidas sobre o fornecimento de recursos energéticos, nomeadamente através do desvio das regras normais de adjudicação de contratos, e proporcionará uma base para a libertação imediata do financiamento necessário. O Governo poderá também ordenar a racionalização do consumo e a introdução de regras especiais de funcionamento para os operadores económicos, a fim de proteger instalações económicas e sociais críticas.

O regime de estado de emergência facilita igualmente a coordenação estratégica centralizada com os parceiros na Roménia e na Ucrânia.

"Os ataques da Rússia às infra-estruturas energéticas civis da Ucrânia são um crime de guerra e um ataque a todos nós. Durante a noite, os ataques cortaram uma linha eléctrica fundamental que liga a Moldávia à Europa. Já foram utilizadas rotas alternativas, mas a situação continua instável. A Rússia é a única responsável por este facto", afirmou a presidente Maia Sandu.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Moldova, Mihai Popşoi, afirmou que tais ataques prejudicam a segurança energética regional e ameaçam infra-estruturas civis críticas.

O primeiro-ministro Alexandru Munteanutambémdisseque a situação é frágil,ele disseque o sistema permanece vulnerável apesar do facto deterem sido utilizadas rotas de abastecimento alternativas.

No início de março, o bombardeamento russo da central hidroelétrica de Novodnestrovsk, no sul da Ucrânia, provocou a poluição generalizada do rio Dniester, na Moldova, devido à fuga de produtos petrolíferos. O rio Dniester fornece água potável a cerca de 80% da população do país. O abastecimento de água foi suspenso numa série de distritos durante vários dias.

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