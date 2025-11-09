Ucrânia e Rússia trocam ataques noturnos a instalações energéticas

Na noite de sábado para domingo, registou-se um apagão generalizado em Kiev e Kharkiv, na sequência de um ataque combinado de mísseis e drones russos. Os meios de comunicação ucranianos publicaram fotografias e vídeos das ruas das duas cidades mergulhadas na escuridão.

De acordo com a ministra ucraniana da Energia, Svitlana Hrynchuk, a pior situação registou-se nas regiões de Kharkiv, Poltava e Donetsk e, devido aos ataques noturnos recorrentes, nas regiões de Sumy e Chernihiv.

A Centrenergo registou uma paragem total da produção em duas centrais térmicas que abastecem as regiões de Kiev e Kharkiv.

"Um número sem precedentes de mísseis e inúmeros drones, que, a várias peças por minuto, visavam as mesmas centrais térmicas que restaurámos após o ataque esmagador de 2024", afirmou a empresa numa publicação no Facebook.

Na manhã de domingo, a eletricidade na maioria das regiões afectadas tinha sido restabelecida, mas a Ukrenergo avisou que um calendário de apagões em leque continuaria em vigor pelo menos durante mais dois dias.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sibiga, afirmou que as subestações que alimentam as centrais nucleares de Khmelnytskyi e Rivne estavam entre os alvos dos ataques das tropas russas. "Não se trata de ataques acidentais, mas sim de ataques bem planeados. A Rússia está deliberadamente a pôr em risco a segurança nuclear na Europa. Apelamos a uma reunião urgente do Conselho de Governadores da AIEA para responder a estes riscos inaceitáveis", afirmou Sibiga.

No total, a Rússia lançou mais de 450 drones e 45 mísseis contra a Ucrânia na noite de sábado. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos países ocidentais para que aumentem a pressão sobre a Rússia.

"Por cada ataque energético de Moscovo, que pretende prejudicar o cidadão comum antes do inverno, deveria ser aplicada uma sanção a todo o sector energético russo, sem exceção. Até ao momento, a indústria de energia nuclear russa não está sujeita a sanções, o complexo militar-industrial russo recebe microeletrónica ocidental e deveria ser exercida uma maior pressão sobre o comércio de petróleo e de gás", afirmou Zelensky.

No domingo à noite, a Rússia atacou a Ucrânia com 69 UAVs de ataque, dos quais 34 foram suprimidos, informou a Força Aérea da AFU. Não foram registadas vítimas.

A AFU atacou instalações de energia nas regiões de Voronezh e de Belgorod no domingo à noite. O canal de telegramas Astra informa que, em Voronezh, foi atingida a central nuclear TPP-1, que fornece eletricidade a vários bairros da cidade. Há informações de que várias casas ficaram sem eletricidade no sábado à noite.

O governador regional Alexander Gusev escreveu que "foi decidido suspender o fornecimento de eletricidade a algumas zonas da cidade. Agora, a eletricidade é fornecida a todos os consumidores de forma normal".

Em Belgorod, a central de produção de eletricidade "Luch" foi atacada, deixando dezenas de milhares de habitantes sem luz. No domingo de manhã, o governador regional, Vyacheslav Gladkov, declarou que "em consequência dos disparos de foguetes de ontem à noite, o sistema de abastecimento de eletricidade e calor da cidade de Belgorod está seriamente danificado".