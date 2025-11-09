Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ucrânia e Rússia trocam ataques noturnos a instalações energéticas

Bombeiros no local do abate de um UAV russo em Kiev
Bombeiros no local do abate de um UAV russo em Kiev Direitos de autor  ДСНС Киева
Direitos de autor ДСНС Киева
De euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano declarou que as tropas russas atacaram as subestações que abastecem as centrais nucleares de Khmelnytskyy e Rivne. Em resposta, a Ucrânia atacou instalações de energia nas regiões de Belgorod e de Voronezh.

Na noite de sábado para domingo, registou-se um apagão generalizado em Kiev e Kharkiv, na sequência de um ataque combinado de mísseis e drones russos. Os meios de comunicação ucranianos publicaram fotografias e vídeos das ruas das duas cidades mergulhadas na escuridão.

De acordo com a ministra ucraniana da Energia, Svitlana Hrynchuk, a pior situação registou-se nas regiões de Kharkiv, Poltava e Donetsk e, devido aos ataques noturnos recorrentes, nas regiões de Sumy e Chernihiv.

A Centrenergo registou uma paragem total da produção em duas centrais térmicas que abastecem as regiões de Kiev e Kharkiv.

"Um número sem precedentes de mísseis e inúmeros drones, que, a várias peças por minuto, visavam as mesmas centrais térmicas que restaurámos após o ataque esmagador de 2024", afirmou a empresa numa publicação no Facebook.

Na manhã de domingo, a eletricidade na maioria das regiões afectadas tinha sido restabelecida, mas a Ukrenergo avisou que um calendário de apagões em leque continuaria em vigor pelo menos durante mais dois dias.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sibiga, afirmou que as subestações que alimentam as centrais nucleares de Khmelnytskyi e Rivne estavam entre os alvos dos ataques das tropas russas. "Não se trata de ataques acidentais, mas sim de ataques bem planeados. A Rússia está deliberadamente a pôr em risco a segurança nuclear na Europa. Apelamos a uma reunião urgente do Conselho de Governadores da AIEA para responder a estes riscos inaceitáveis", afirmou Sibiga.

No total, a Rússia lançou mais de 450 drones e 45 mísseis contra a Ucrânia na noite de sábado. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos países ocidentais para que aumentem a pressão sobre a Rússia.

"Por cada ataque energético de Moscovo, que pretende prejudicar o cidadão comum antes do inverno, deveria ser aplicada uma sanção a todo o sector energético russo, sem exceção. Até ao momento, a indústria de energia nuclear russa não está sujeita a sanções, o complexo militar-industrial russo recebe microeletrónica ocidental e deveria ser exercida uma maior pressão sobre o comércio de petróleo e de gás", afirmou Zelensky.

No domingo à noite, a Rússia atacou a Ucrânia com 69 UAVs de ataque, dos quais 34 foram suprimidos, informou a Força Aérea da AFU. Não foram registadas vítimas.

A AFU atacou instalações de energia nas regiões de Voronezh e de Belgorod no domingo à noite. O canal de telegramas Astra informa que, em Voronezh, foi atingida a central nuclear TPP-1, que fornece eletricidade a vários bairros da cidade. Há informações de que várias casas ficaram sem eletricidade no sábado à noite.

O governador regional Alexander Gusev escreveu que "foi decidido suspender o fornecimento de eletricidade a algumas zonas da cidade. Agora, a eletricidade é fornecida a todos os consumidores de forma normal".

Em Belgorod, a central de produção de eletricidade "Luch" foi atacada, deixando dezenas de milhares de habitantes sem luz. No domingo de manhã, o governador regional, Vyacheslav Gladkov, declarou que "em consequência dos disparos de foguetes de ontem à noite, o sistema de abastecimento de eletricidade e calor da cidade de Belgorod está seriamente danificado".

