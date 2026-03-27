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Juiz dos EUA avalia se Venezuela pode pagar custos judiciais de Maduro em caso de droga

O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro é escoltado até uma sala de audiências federal em Manhattan, 26 de março de 2026
O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro é escoltado até uma sala de audiências federal em Manhattan, 26 de março de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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As sanções impostas pelos Estados Unidos impedem o governo venezuelano de pagar a fatura de Maduro e Flores.

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou-se descontraído quando regressou a um tribunal federal em Nova Iorque, na quinta-feira, para a sua segunda comparência desde a captura pelas forças norte-americanas num extraordinário raid noturno.

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Durante a audiência de uma hora, o juiz indicou que não iria arquivar o processo devido à aparente incapacidade de Maduro e da sua mulher de pagarem a sua conta legal sem a ajuda do governo venezuelano.

O antigo líder, de 63 anos, e a mulher, Cilia Flores, estão detidos numa prisão de Brooklyn há quase três meses, desde que os comandos americanos os raptaram do seu complexo em Caracas, no início de janeiro.

A impressionante operação depôs o homem forte que liderava a Venezuela desde 2013 e que, desde então, obrigou o país rico em petróleo a submeter-se em grande medida à vontade do presidente dos EUA, Donald Trump.

Maduro declarou-se "prisioneiro de guerra" e declarou-se inocente das quatro acusações de que é alvo: conspiração de "narco-terrorismo"; conspiração de importação de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos; e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos.

Nicolás Maduro ouve enquanto o seu advogado de defesa se dirige ao juiz Alvin Hellerstien em Nova Iorque, 26 de março de 2026
Nicolás Maduro ouve enquanto o seu advogado de defesa se dirige ao juiz Alvin Hellerstien em Nova Iorque, 26 de março de 2026 AP Photo

Vestido com um uniforme prisional cinzento, óculos e um auricular para tradução, Maduro tomou notas durante toda a audiência e falou ocasionalmente com o seu advogado através de um intérprete.

Maduro, que sorriu ao entrar na sala, não se dirigiu ao tribunal durante o processo, que se centrou na discussão sobre quem pagará os seus honorários e os de Flores.

As sanções dos EUA impedem o governo venezuelano de pagar a fatura, e Maduro e Flores dizem que não têm fundos pessoais suficientes para os pagar.

"Não vou arquivar o processo", disse o juiz Alvin Hellerstein, aparentemente rejeitando um pedido do advogado de Maduro, embora não tenha emitido uma decisão formal.

Hellerstein também não marcou imediatamente a próxima data da audiência.

Protesto em Caracas

Antes da audiência, Trump disse que "outros casos serão apresentados" contra Maduro, sem dar mais detalhes.

Vários apoiantes e opositores de Maduro reuniram-se no exterior do tribunal de Manhattan, incluindo alguns que carregavam um grande boneco insuflável num fato laranja com algemas, de modo a representar o antigo presidente da Venezuela.

Manifestantes protestam em frente ao tribunal federal de Manhattan antes de uma audiência de instrução no caso de tráfico de droga de Nicolás Maduro, 26 de março de 2026
Manifestantes protestam em frente ao tribunal federal de Manhattan antes de uma audiência de instrução no caso de tráfico de droga de Nicolás Maduro, 26 de março de 2026 AP Photo

Centenas de pessoas também se manifestaram em Caracas, capital da Venezuela, durante a audiência, incluindo o filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

"Confiamos no sistema legal dos Estados Unidos", disse o filho de Maduro à agência de notícias AFP, mas afirmou que o "sequestro" do pai prejudica a legitimidade do caso.

Detido no Centro de Detenção Metropolitana de Brooklyn, uma prisão federal conhecida pelas suas condições insalubres, Maduro está alegadamente sozinho numa cela, sem acesso à Internet ou a jornais.

Pressão dos EUA

Maduro e a mulher foram levados à força por comandos norte-americanos na madrugada de 3 de janeiro, durante ataques aéreos à capital venezuelana, apoiados por aviões de guerra e por um forte dispositivo naval.

De acordo com as autoridades venezuelanas, pelo menos 83 pessoas morreram e mais de 112 ficaram feridas durante o ataque. Nenhum militar americano foi morto.

O país sul-americano é agora liderado por Delcy Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro desde 2018.

Uma comitiva que transporta o antigo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parte do tribunal federal de Manhattan após uma audiência de instrução em Nova Iorque, 26 de março de 2026
Uma comitiva que transporta o antigo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sai do tribunal federal de Manhattan após uma audiência de instrução em Nova Iorque, 26 de março de 2026 AP Photo

Sob a pressão dos Estados Unidos, Rodríguez está a lutar para liderar um país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

Desde então, Rodríguez promulgou uma lei de amnistia histórica para libertar os presos políticos detidos durante o regime de Maduro, e reformou os regulamentos relativos ao petróleo e à exploração mineira, em conformidade com as exigências dos EUA de acesso à vasta riqueza natural do país.

Este mês, o Departamento de Estado declarou que estava a restabelecer os laços diplomáticos com a Venezuela, num sinal de descongelamento das relações.

Outras fontes • AFP

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