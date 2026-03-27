Juiz dos EUA avalia se Venezuela pode pagar custos judiciais de Maduro em caso de droga

As sanções impostas pelos Estados Unidos impedem o governo venezuelano de pagar a fatura de Maduro e Flores.
O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou-se descontraído quando regressou a um tribunal federal em Nova Iorque, na quinta-feira, para a sua segunda comparência desde a captura pelas forças norte-americanas num extraordinário raid noturno.
Durante a audiência de uma hora, o juiz indicou que não iria arquivar o processo devido à aparente incapacidade de Maduro e da sua mulher de pagarem a sua conta legal sem a ajuda do governo venezuelano.
O antigo líder, de 63 anos, e a mulher, Cilia Flores, estão detidos numa prisão de Brooklyn há quase três meses, desde que os comandos americanos os raptaram do seu complexo em Caracas, no início de janeiro.
A impressionante operação depôs o homem forte que liderava a Venezuela desde 2013 e que, desde então, obrigou o país rico em petróleo a submeter-se em grande medida à vontade do presidente dos EUA, Donald Trump.
Maduro declarou-se "prisioneiro de guerra" e declarou-se inocente das quatro acusações de que é alvo: conspiração de "narco-terrorismo"; conspiração de importação de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos; e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos.
Vestido com um uniforme prisional cinzento, óculos e um auricular para tradução, Maduro tomou notas durante toda a audiência e falou ocasionalmente com o seu advogado através de um intérprete.
Maduro, que sorriu ao entrar na sala, não se dirigiu ao tribunal durante o processo, que se centrou na discussão sobre quem pagará os seus honorários e os de Flores.
As sanções dos EUA impedem o governo venezuelano de pagar a fatura, e Maduro e Flores dizem que não têm fundos pessoais suficientes para os pagar.
"Não vou arquivar o processo", disse o juiz Alvin Hellerstein, aparentemente rejeitando um pedido do advogado de Maduro, embora não tenha emitido uma decisão formal.
Hellerstein também não marcou imediatamente a próxima data da audiência.
Protesto em Caracas
Antes da audiência, Trump disse que "outros casos serão apresentados" contra Maduro, sem dar mais detalhes.
Vários apoiantes e opositores de Maduro reuniram-se no exterior do tribunal de Manhattan, incluindo alguns que carregavam um grande boneco insuflável num fato laranja com algemas, de modo a representar o antigo presidente da Venezuela.
Centenas de pessoas também se manifestaram em Caracas, capital da Venezuela, durante a audiência, incluindo o filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.
"Confiamos no sistema legal dos Estados Unidos", disse o filho de Maduro à agência de notícias AFP, mas afirmou que o "sequestro" do pai prejudica a legitimidade do caso.
Detido no Centro de Detenção Metropolitana de Brooklyn, uma prisão federal conhecida pelas suas condições insalubres, Maduro está alegadamente sozinho numa cela, sem acesso à Internet ou a jornais.
Pressão dos EUA
Maduro e a mulher foram levados à força por comandos norte-americanos na madrugada de 3 de janeiro, durante ataques aéreos à capital venezuelana, apoiados por aviões de guerra e por um forte dispositivo naval.
De acordo com as autoridades venezuelanas, pelo menos 83 pessoas morreram e mais de 112 ficaram feridas durante o ataque. Nenhum militar americano foi morto.
O país sul-americano é agora liderado por Delcy Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro desde 2018.
Sob a pressão dos Estados Unidos, Rodríguez está a lutar para liderar um país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.
Desde então, Rodríguez promulgou uma lei de amnistia histórica para libertar os presos políticos detidos durante o regime de Maduro, e reformou os regulamentos relativos ao petróleo e à exploração mineira, em conformidade com as exigências dos EUA de acesso à vasta riqueza natural do país.
Este mês, o Departamento de Estado declarou que estava a restabelecer os laços diplomáticos com a Venezuela, num sinal de descongelamento das relações.