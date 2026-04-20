As forças armadas norte-americanas disseram que lançaram outro ataque contra um barco acusado de transportar drogas no Mar das Caraíbas, no domingo, matando três pessoas. A administração Trump continua os seus esforços para reprimir o contrabando de drogas para os Estados Unidos.

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A campanha de Trump de fazer explodir alegadas embarcações de tráfico de droga em águas latino-americanas tem persistido desde o início de setembro, matando no total pelo menos 181 pessoas. Outros ataques também tiveram lugar no leste do Oceano Pacífico.

A série de ataques intensificou-se novamente na última semana, apesar da guerra no Irão, que tem sido o ponto fulcral das forças armadas dos EUA desde o seu início, a 28 de fevereiro.

Os novos ataques são um sinal de que a administração não está disposta a recuar na sua luta contra aquilo a que chama "narcoterrorismo" no hemisfério ocidental. Até à data, as forças armadas americanas não forneceram quaisquer provas de que os navios visados transportassem efetivamente drogas.

Os ataques tiveram início no momento em que Washington construía a sua maior presença militar na região desde há várias gerações e surgiram meses antes do raid de janeiro que capturou o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro foi levado para Nova Iorque para enfrentar acusações de narcotráfico, das quais se declarou inocente.

No último ataque, no domingo, o Comando Sul dos EUA repetiu declarações anteriores, afirmando que tinha como alvo os alegados traficantes de droga ao longo de rotas de contrabando conhecidas.

Também publicou um vídeo no X que mostra um barco a mover-se na água antes de uma explosão maciça envolver a embarcação em chamas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou anteriormente que o seu país está em "conflito armado" com os cartéis da América Latina e justificou os ataques como uma escalada necessária para travar o fluxo de droga para os Estados Unidos e as overdoses fatais que ceifam vidas americanas.

Mas a sua administração tem apresentado poucas provas para apoiar as suas alegações de que está a matar "narcoterroristas".

Os críticos têm criticado os repetidos ataques como uma violação do direito internacional, uma vez que a maioria desses ataques ocorre em águas internacionais, o que os torna ilegais.