Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ataque dos EUA a alegado barco de droga mata pelo menos três pessoas no Mar das Caraíbas

ARQUIVO - Uma embarcação acusada de tráfico de droga no leste do Oceano Pacífico pouco antes de ser destruída pelo exército dos EUA, matando duas pessoas e ferindo uma, em 23 de janeiro de 2026
ARQUIVO - Uma embarcação acusada de tráfico de droga no leste do Oceano Pacífico pouco antes de ser destruída pelo exército dos EUA, matando duas pessoas e ferindo uma, em 23 de janeiro de 2026 Direitos de autor  US Southern Command via AP, File
Direitos de autor US Southern Command via AP, File
De Malek Fouda
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os ataques dos EUA a barcos de droga no Mar das Caraíbas e no Oceano Pacífico mataram, até agora, pelo menos 181 pessoas. A administração Trump tem sido fortemente criticads por causa dos ataques. Críticos afirmam que os mesmos constituem uma violação do direito internacional.

As forças armadas norte-americanas disseram que lançaram outro ataque contra um barco acusado de transportar drogas no Mar das Caraíbas, no domingo, matando três pessoas. A administração Trump continua os seus esforços para reprimir o contrabando de drogas para os Estados Unidos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A campanha de Trump de fazer explodir alegadas embarcações de tráfico de droga em águas latino-americanas tem persistido desde o início de setembro, matando no total pelo menos 181 pessoas. Outros ataques também tiveram lugar no leste do Oceano Pacífico.

A série de ataques intensificou-se novamente na última semana, apesar da guerra no Irão, que tem sido o ponto fulcral das forças armadas dos EUA desde o seu início, a 28 de fevereiro.

Os novos ataques são um sinal de que a administração não está disposta a recuar na sua luta contra aquilo a que chama "narcoterrorismo" no hemisfério ocidental. Até à data, as forças armadas americanas não forneceram quaisquer provas de que os navios visados transportassem efetivamente drogas.

Os ataques tiveram início no momento em que Washington construía a sua maior presença militar na região desde há várias gerações e surgiram meses antes do raid de janeiro que capturou o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro foi levado para Nova Iorque para enfrentar acusações de narcotráfico, das quais se declarou inocente.

No último ataque, no domingo, o Comando Sul dos EUA repetiu declarações anteriores, afirmando que tinha como alvo os alegados traficantes de droga ao longo de rotas de contrabando conhecidas.

Também publicou um vídeo no X que mostra um barco a mover-se na água antes de uma explosão maciça envolver a embarcação em chamas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou anteriormente que o seu país está em "conflito armado" com os cartéis da América Latina e justificou os ataques como uma escalada necessária para travar o fluxo de droga para os Estados Unidos e as overdoses fatais que ceifam vidas americanas.

Mas a sua administração tem apresentado poucas provas para apoiar as suas alegações de que está a matar "narcoterroristas".

Os críticos têm criticado os repetidos ataques como uma violação do direito internacional, uma vez que a maioria desses ataques ocorre em águas internacionais, o que os torna ilegais.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

162 quilos de cocaína e trabalhadores infiltrados: Espanha e Brasil desmantelam rede de tráfico de droga

Juiz dos EUA avalia se Venezuela pode pagar custos judiciais de Maduro em caso de droga

EUA matam 6 pessoas após ataque a lancha ligada ao tráfico de drogas no Pacífico