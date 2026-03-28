O grupo rebelde Houthi do Iémen, apoiado pelo Irão, diz ter levado a cabo a sua primeira "operação militar" contra Israel, disparando uma barragem de mísseis balísticos, no que diz ser uma demonstração de solidariedade para com a agressão israelita em curso contra o Irão, o Líbano, o Iraque e a Palestina.

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Numa declaração em vídeo divulgada na X na madrugada de sábado, Yahya Saree, o porta-voz militar dos Houthi, explicou que os ataques visavam "posições militares israelitas sensíveis" e vinham complementar aquilo a que chamou "resistência iraniana heróica".

"As forças armadas iemenitas, com o apoio de Deus, levaram a cabo a sua primeira operação militar, disparando uma barragem de mísseis balísticos, visando posições militares sensíveis do inimigo israelita", disse Saree.

"As operações apoiam os esforços da República Islâmica do Irão e do eixo da resistência no Líbano, no Iraque e na Palestina", acrescentou. "A operação alcançou os seus objectivos com êxito".

"As nossas operações continuarão até que todos os nossos objectivos declarados sejam alcançados, tal como indicado no anúncio anterior, e até que a agressão israelita cesse em todas as frentes de resistência", acrescentou Saree.

Antes, as forças armadas israelitas afirmaram ter intercetado um míssil lançado do Iémen em direção ao país, na madrugada de sábado, pela primeira vez desde o início da guerra, há um mês, levantando preocupações sobre a possível entrada dos Houthis na guerra, que, na altura, ainda não reivindicaram a responsabilidade.

As sirenes soaram em torno de Beer Sheba e da área perto do principal centro de investigação nuclear de Israel pela terceira vez durante a noite de sábado, enquanto o Irão e o Hezbollah continuavam a disparar contra Israel.

A escalada coloca também em questão a possibilidade de o grupo apoiado pelo Irão e sediado no Iémen atacar a navegação comercial que atravessa o Mar Vermelho, como aconteceu durante a guerra de Israel contra Gaza. Os ataques de sábado são uma reviravolta para o grupo, que tinha anteriormente indicado que não se juntaria à guerra a pedido de Teerão.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na cimeira do Future Investment Initiative Institute, sexta-feira, 27 de março de 2026, em Miami Beach, Florida Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Em 2024, a administração Trump lançou ataques contra os Houthis que terminaram semanas depois. A campanha liderada pelos EUA contra os rebeldes Houthi, ofuscada pela guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, transformou-se na mais intensa batalha marítima que a Marinha enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial.

O seu objetivo era travar os ataques dos Houthis aos navios no Mar Vermelho, que tinham interrompido completamente a navegação global numa passagem pela qual passam anualmente mercadorias no valor de cerca de 1 bilião de dólares (866,1 mil milhões de euros).

Israel ataca instalações nucleares iranianas

Israel atacou as instalações nucleares iranianas horas depois de ter ameaçado "escalar e expandir" a sua campanha contra Teerão, na sexta-feira. O Irão prometeu retaliar e atacou uma base na Arábia Saudita, ferindo militares norte-americanos e danificando aviões.

Segundo a Organização da Energia Atómica do Irão, o alvo foi o Complexo de Água Pesada de Shahid Khondab, em Arak, e a fábrica de produção de yellowcake de Ardakan, na província de Yazd. Os ataques não causaram vítimas e não houve risco de contaminação. A fábrica de Arak não está operacional desde que Israel a atacou em junho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que o seu país "exigirá um preço elevado pelos crimes israelitas" numa publicação no X em reação aos novos ataques. O ministro também criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, por não ter cumprido o prazo diplomático alargado, depois de Israel ter afirmado que os seus ataques foram coordenados com Washington.

"Israel atingiu duas das maiores fábricas de aço do Irão, uma central eléctrica e instalações nucleares civis, entre outras infra-estruturas. Israel afirma ter actuado em coordenação com os EUA", escreveu Araghchi. "O ataque contradiz o prazo alargado pelo POTUS para a diplomacia".

Intensificação dos ataques

Testemunhas oculares no leste de Teerão relataram um corte parcial de eletricidade na sequência dos ataques aéreos. Em Israel, as explosões estrondosas encheram o ar em Telavive e as equipas de emergência responderam a quase uma dúzia de locais de impacto.

Socorristas trabalham para retirar um corpo dos escombros de um edifício residencial atingido por um ataque israelo-americano durante a noite em Teerão, sexta-feira, 27 de março de 2026 Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, já tinha prometido que o Irão "pagará um preço elevado e crescente por este crime de guerra".

Israel concentrou os seus ataques na sexta-feira em locais "no coração de Teerão", onde são produzidos mísseis balísticos e outras armas, disse o IDF. Também atingiu lançadores de mísseis e locais de armazenamento no oeste do Irão.

Entretanto, os ataques de retaliação iranianos continuam a visar os países árabes vizinhos do Golfo, tendo a Arábia Saudita afirmado ter abatido mísseis e drones que visavam a capital, Riade.

O Kuwait afirmou que o seu porto de Shuwaikh, na Cidade do Kuwait, e o porto de Mubarak Al Kabeer, a norte, que está a ser construído no âmbito da iniciativa chinesa "Belt and Road", sofreram "danos materiais" nos ataques.

Esta parece ter sido uma das primeiras vezes que um projeto afiliado à China nos Estados Árabes do Golfo foi alvo de ataques durante a guerra.

O preço do petróleo continua a subir

O Irão continua a restringir as exportações de petróleo através do crucial Estreito de Ormuz, agravando a já terrível crise mundial dos preços do petróleo, que viu o preço do combustível aumentar drasticamente em muitas capitais do mundo para os consumidores regulares.

O petróleo bruto Brent, o padrão internacional, foi negociado a cerca de 107 dólares por barril no sábado, o que representa um aumento de cerca de 60% em relação aos preços anteriores à guerra.

Na sexta-feira, num aparente avanço, o Irão anunciou que iria satisfazer um pedido da ONU para permitir a passagem de ajuda humanitária e de carregamentos agrícolas através da via fluvial do ponto de estrangulamento.

Ali Bahreini, embaixador do Irão na ONU em Genebra, disse que Teerão concordou em "facilitar e acelerar" essa passagem, mas não deu qualquer indicação de uma flexibilização das restrições à exportação de petróleo.

O estreito manteve-se efetivamente fechado durante toda a guerra israelo-americana e, com isso, bloqueou o fluxo de petróleo para o mundo, provocando crises de abastecimento. Cerca de um quinto do petróleo mundial passa normalmente pelo Estreito de Ormuz.