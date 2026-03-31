O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se em sessão de emergência na terça-feira, a pedido de França, depois de as autoridades terem informado que três membros da força de paz da ONU no sul do Líbano foram mortos em menos de 24 horas.

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A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) informou que dois dos seus membros foram mortos na segunda-feira numa explosão e que outro morreu no final do dia de domingo, quando um projétil atingiu a sua posição.

Uma explosão de "origem desconhecida" na segunda-feira destruiu um veículo perto da aldeia de Bani Hayyan, matando dois soldados da força de paz e ferindo outros dois.

Não ficou claro quem estava por trás do lançamento do projétil e da explosão que mataram os três soldados da força de paz, uma vez que a ONU afirma que os incidentes continuam sob investigação.

Jean-Pierre Lacroix, subsecretário-geral para as operações de paz, afirmou na segunda-feira que os três membros das forças de paz mortos eram do exército indonésio.

Estas três mortes elevam para 97 o número de membros das forças de paz da FINUL mortos por atos maliciosos desde o início da missão, em março de 1978. No total, mais de 330 membros do pessoal da FINUL morreram no cumprimento do dever — o número mais elevado de qualquer operação de manutenção da paz da ONU.

Condenando os ataques "hediondos", o ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Sugiono, afirmou na terça-feira que tinha discutido as mortes com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e solicitado uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, bem como "uma investigação rápida, exaustiva e transparente".

Soldados indonésios das forças de manutenção da paz da ONU participam numa cerimónia para assinalar o 47.º aniversário do Dia da Criação da FINUL, em Naqoura, no Líbano AP Photo/Mohammed Zaatari

"A segurança e a proteção dos soldados da força de paz da ONU não são negociáveis e devem ser garantidas em todos os momentos", afirmou Sugiono.

O Ministério da Defesa da Indonésia indicou, numa declaração escrita, que outros dois soldados também ficaram gravemente feridos no meio da intensificação das hostilidades na zona.

"O Ministério da Defesa salienta que a segurança das forças de manutenção da paz deve ser a principal prioridade", referia a declaração. "Espera-se que todas as partes envolvidas no conflito respeitem o direito internacional humanitário e garantam a segurança do pessoal de manutenção da paz."

O exército israelita afirmou estar ciente dos relatos relativos aos dois casos em que foram mortos membros da força de manutenção da paz da FINUL. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram estar a analisá-los para determinar se as mortes resultaram de atividades do Hezbollah ou de fogo israelita, salientando que "estes incidentes ocorreram numa zona de combate ativa".

Intensificação dos combates no contexto da invasão israelita

O Líbano foi arrastado para o conflito no Médio Oriente quando militantes do Hezbollah, apoiados pelo Irão, lançaram mísseis contra Israel a 2 de março, num ato que afirmaram ser de vingança pela morte do aiatola Ali Khamenei, do Irão, nos ataques iniciais dos EUA e de Israel a Teerão, a 28 de fevereiro.

Israel tem atacado repetidamente alvos no sul do Líbano, bem como em Beirute, na tentativa de desferir um golpe pesado contra o Hezbollah. Israel enviou milhares de soldados através da fronteira para o Líbano, enquanto as forças israelitas e o Hezbollah travam intensos combates no terreno há pelo menos três semanas.

O ministro da Defesa, Israel Katz, e outros responsáveis afirmaram que Israel pretende assumir o controlo de toda a área a sul do rio Litani, cerca de 30 quilómetros a norte da fronteira, e que os residentes libaneses deslocados não serão autorizados a regressar até que Israel decida que a sua fronteira norte está segura.

Fumo de um ataque aéreo israelita em Dahiyeh, nos subúrbios do sul de Beirute, a 9 de março de 2026 AP Photo/Hassan Ammar

Jeanine Hennis-Plasschaer, coordenadora especial da ONU para o Líbano, emitiu uma declaração na segunda-feira, afirmando que o impacto humanitário no sul do Líbano, devido aos confrontos entre Israel e o Hezbollah, atingiu níveis devastadores.

A enviada explicou que os três membros das forças de paz da ONU e os nove paramédicos libaneses mortos apenas nos últimos dias fazem parte de um balanço de vítimas que já ultrapassa as 1.240 pessoas, enquanto mais de um milhão de pessoas continuam deslocadas.

"Uma coisa é clara: quanto mais tempo isto se prolongar, mais difícil será recuperar", afirmou Hennis-Plasschaer. "À medida que a retórica maximalista se intensifica, a perspetiva de um acordo negociado torna-se assustadora. Mas temos de começar por algum lado."

Acrescentou que, embora "os ganhos militares táticos possam produzir vitórias a curto prazo, dentro e fora do campo de batalha", estes arriscam "prejudicar a longo prazo a estabilidade e a prosperidade que tanto os libaneses como os israelitas merecem".