Encontrado túnel utilizado para transportar droga de Marrocos para Espanha

As autoridades espanholas desmantelaram uma das maiores organizações de tráfico de droga dos últimos anos, depois de terem localizado uma complexa infraestrutura subterrânea, em Ceuta, destinada a introduzir toneladas de haxixe em Espanha provenientes de Marrocos.

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"Uma vasta operação da Polícia Nacional contra a chamada 'rede de redes do haxixe' dos investigadores levou à localização em Ceuta de uma complexa infraestrutura subterrânea destinada a introduzir toneladas de estupefacientes no nosso país", afirmaram as autoridades espanholas em comunicado.

A descoberta do túnel da droga, escondido debaixo de um edifício industrial e camuflado atrás de um grande frigorífico insonorizado, permitiu aos agentes desmantelar um corredor subterrâneo ao serviço de organizações criminosas internacionais.

O túnel tinha uma conceção "labiríntica" com três níveis: um poço de descida, uma câmara intermédia para armazenar os fardos e uma linha final que ligava a Marrocos. Dispunha de sistemas de carris, vagões, roldanas e gruas capazes de movimentar paletes de haxixe, o que permitia a movimentação da droga "sem contacto visual direto entre os participantes no esconderijo", segundo o comunicado da polícia.

Para o manter operacional, a rede tinha instalado potentes bombas de esgoto e um sofisticado sistema de insonorização para não levantar suspeitas, apesar da presença de água subterrânea.

A investigação, iniciada em fevereiro de 2025, levou à identificação dos chefes da organização: um operava a partir de Marrocos, considerado o "narco-arquiteto" e "mestre dos túneis", alegadamente ligado a outra infraestrutura semelhante descoberta no ano passado; o outro dirigia as operações a partir de Ceuta, onde eram negociados os carregamentos e fechados os negócios, e era o proprietário da droga apreendida.

Ao longo dos meses, os agentes documentaram a capacidade logística do grupo para movimentar grandes carregamentos através de diferentes rotas. As apreensões incluíram 510 quilos de haxixe na sequência de um incêndio numa casa no bairro do Príncipe, 432 quilos em Cabrerizas Altas e um carregamento de 15 toneladas apreendido em junho, em Almería, num reboque proveniente de Nador.

A rede também utilizava embarcações rápidas para contrabandear droga ao longo da costa andaluza e do rio Guadalquivir, tendo inclusivamente explorado rotas para a Galiza utilizando barcos de pesca.

Com todas as provas recolhidas, foi ativada uma vasta operação com mais de 250 agentes destacados na Andaluzia, Galiza e Ceuta. O balanço final ascende a 27 detidos e mais de 17 toneladas de droga apreendida, bem como 1,43 milhões de euros em dinheiro, 66 equipamentos de comunicação e 15 veículos de luxo apreendidos.