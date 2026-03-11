Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Espanha: desmantelada rede ligada à Mocro Máfia que escondia 1.500 quilos de cocaína

De Maria Muñoz Morillo
Publicado a
Uma rede ligada à Mocro Máfia foi desmantelada na Costa do Sol. Cinco pessoas foram detidas e 1500 quilos de cocaína apreendidos. Droga estava escondida em sacos de cimento. Os membros da organização viajaram da Alemanha para recuperar a droga, que tinha chegado a Espanha.

A Polícia Nacional espanhola, numa operação conjunta com a Polícia Federal brasileira, desferiu um duro golpe numa organização criminosa internacional ligada à Mocro Máfia, uma rede de gangues de tráfico de droga, composta principalmente por indivíduos de ascendência marroquina.

Os agentes prenderam cinco pessoas na província de Málaga e apreenderam 1.500 quilos de cocaína, escondidos em sacos de cimento provenientes do Brasil.

De acordo com as investigações, o carregamento foi introduzido em Espanha através do porto de Algeciras, escondido numa remessa de cimento que foi depois transportada por estrada para um armazém industrial em Marbella.

Empresa de fachada sediada na Alemanha

A organização utilizou uma empresa com aparência legal, sediada na cidade alemã de Bremen, para dar cobertura ao transporte do carregamento.

A investigação sugere que a rede criminosa era dirigida por um homem com ligações à Mocro Máfia, com sede nos Países Baixos e no Dubai. Para recuperar a substância, a organização enviou três homens residentes na Alemanha para a Costa del Sol.

A investigação conseguiu localizar o local onde a droga estava armazenada, procedendo a uma entrada e busca num armazém industrial em Marbella, onde conseguiram apreender 1.500 quilos de cocaína que, divididos em pacotes, estavam escondidos dentro de 1.000 sacos de cimento. Todos eles estavam marcados para facilitar a sua identificação pelas pessoas encarregadas de extrair a droga.

As cinco pessoas detidas são acusadas dos crimes de tráfico de droga, participação numa organização criminosa e simulação de um crime. Durante a rusga ao armazém, foram apreendidos também um veículo, um telemóvel topo de gama e 2.240 euros.

A investigação ainda está em curso, tendo sido emitidos dois mandados de captura internacionais para outros dois membros da organização criminosa.

