Parlamento grego recomenda levantamento da imunidade parlamentar no escândalo de fraude com subsídios agrícolas da UE

A Comissão de Ética do Parlamento grego recomendou, por unanimidade, o levantamento da imunidade de 11 deputados cujos nomes constam de um processo apresentado pela Procuradoria Europeia no âmbito da sua investigação sobre um escândalo relacionado com subsídios agrícolas. Todos os 11 deputados do partido no poder, a Nova Democracia, tinham solicitado o levantamento da sua imunidade.

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Nove dos 11 deputados prestaram esclarecimentos através da apresentação de uma declaração escrita, enquanto apenas o deputado do partido Nova Democracia Notis Mitarakis e o antigo ministro do Desenvolvimento Rural da Grécia, Kostas Tsiaras, compareceram no Parlamento para prestar depoimento.

Costas Tsiaras disse aos meios de comunicação social que respondeu às perguntas dos membros da comissão e deixou claro que solicitou "o levantamento da imunidade parlamentar precisamente porque se trata de uma questão de dignidade pessoal e porque penso que todos nós devemos compreender que este caso deve ser esclarecido o mais rapidamente possível".

No que diz respeito ao caso que o envolve no processo da Procuradoria Europeia, afirmou que este "dizia respeito a um pedido legítimo de um cidadão vulnerável que tinha sido afetado pelo ciclone mediterrânico Janus na região de Karditsa".

Notis Mitarakis afirmou ainda que compareceu perante a comissão para apoiar o pedido da Procuradoria Europeia.

"Considero que o meu gabinete, os meus colegas e eu próprio agimos estritamente no âmbito da Constituição e da nossa atividade política ao dar seguimento aos pedidos por escrito de cidadãos que se consideram lesados pela administração central. Considero que é dever de um deputado estar próximo dos cidadãos, estritamente dentro do quadro da legalidade. Para além disso, embora considere que a correspondência de um cargo político se insere no âmbito da atividade política, e porque considero que é minha obrigação primordial para comigo próprio e a minha família limpar o meu nome, solicito imediatamente a levantada da minha imunidade, para que possa responder às perguntas da Procuradoria Europeia o mais rapidamente possível", afirmou o político grego.

Os 11 deputados visados pelo pedido da Procuradoria Europeia são: Katerina Papakosta, Konstantinos Karamanlis, Ioannis Kefalogiannis, Notis Mitarakis, Konstantinos Tsiaras, Konstantinos Skrekas, Dimitris Vartzopoulos, Maximos Senetakis, Lakis Vassiliadis, Christos Boukoros e Theophilos Leontaridis.

O debate final e a decisão da sessão plenária deverão ser agendados para depois de 19 de abril.

A investigação procura apurar se os beneficiários de subsídios agrícolas apresentaram alegações falsas, tendo alguns deles reclamado subsídios para terras que não possuíam e exagerado o número de animais nas explorações agrícolas.