Numa mensagem transmitida pela televisão, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, referiu-se extensivamente ao escândalo OPEKEPE e ao que aconteceu na semana passada.

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No início do mês, a Procuradoria Europeia (EPPO) solicitou ao parlamento grego o levantamento da imunidade de 11 deputados em exercício, no âmbito de uma investigação sobre um alegado esquema organizado de fraude relacionado com fundos agrícolas, envolvendo funcionários públicos. Sobre esta matéria, a EPPO está a investigar o Organismo Helénico de Pagamentos e Controlo das Ajudas Comunitárias de Orientação e Garantias (OPEKEPE).

Kyriakos Mitsotakis disse, entre outras coisas, que "desde o primeiro tratamento dos dados é evidente que nem todos os casos têm o mesmo peso. Mas uma coisa é certa: nenhum dos nossos deputados é acusado de ter obtido um benefício financeiro".

De seguida, o primeiro-ministro grego sublinhou a importância da subordinação do OPEKEPE à AADE, afirmando que "o OPEKEPE, tal como o conhecíamos, já não existe. A responsabilidade de determinar e efetuar os pagamentos agrícolas foi transferida ao AADE. E tal como hoje não pedimos facilidades à AADE em matéria fiscal, o mesmo acontecerá no futuro em matéria de subsídios. Trata-se de uma mudança importante que beneficiará grandemente todos os agricultores e criadores de gado honestos".

Por último, Kyriakos Mitsotakis revelou que irá propor uma alteração importante para aprovar "a incompatibilidade entre ministro e deputado, com a substituição do ministro no Parlamento pelo primeiro classificado, enquanto este participar no conselho de ministros, e com uma atualização simultânea do papel do deputado".

"Por ocasião dos últimos desenvolvimentos no caso OPEKEPE, dirijo-me hoje a vós sem circunlóquios nem evasivas. Esta é a minha responsabilidade, como primeiro-ministro, mas também como presidente de um grande partido cuja história se identifica com a história da Grécia pós-comunista, com os seus momentos bons e menos bons".

O chefe do governo grego disse ainda que vai pedir ao Parlamento o levantamento da imunidade de 11 deputados da Nova Democracia, por considerar que se trata de "um acontecimento grave".

"Recordo que a Procuradoria Europeia foi criada em 2020 e totalmente apoiada pelo nosso governo. E o material com base no qual fundamentam os seus pedidos é o produto de ligações legais estabelecidas pelas autoridades do Ministério Público, também deste governo. Sem, aparentemente, qualquer interferência no seu trabalho. Referindo-se, evidentemente, a acontecimentos de 2021".

Entre 2019 e 2022, um número significativo de indivíduos apresentou-se como novos agricultores e recebeu direitos de pagamento da reserva nacional, financiada pela Política Agrícola Comum (PAC), com base em declarações falsas. Estas incluíam declarações falsas sobre a posse ou o arrendamento de pastagens elegíveis para subsídios, dando a falsa impressão de actividades agrícolas em curso.

Na maioria dos casos, as pastagens declaradas eram, de facto, terras públicas, que anteriormente só tinham sido disponibilizadas para utilização por agricultores que não possuíam terras agrícolas privadas. Estas pastagens situavam-se frequentemente longe do local de residência efetivo das pessoas que as declaravam proprietárias ou arrendatárias.

De acordo com o primeiro-ministro, os membros do governo mencionados no processo apresentaram imediatamente a sua demissão.

"Os pedidos de imunidade serão discutidos amanhã na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Afinal, foi a Nova Democracia que alterou a Constituição para tornar o levantamento da imunidade dos deputados a regra e não a exceção. Os nossos deputados sentem-se honrados com a sua decisão de solicitar o levantamento da sua proteção parlamentar", sublinhou Mitsotakis, ao pedir o "levantamento da imunidade dos nossos deputados", para que se proceda rapidamente a todas as ações de investigação e se decida quem será processado.

"Permitam-me adotar aqui um tom mais pessoal. Chega de hipócritas que, de repente, "descobriram" que a palhaçada no país começou em 2019. Este tipo de clientelismo tem acompanhado o Estado grego desde a sua criação. É uma das principais razões do nosso atraso nacional em relação à Europa", disse o chefe de governo.

"Falo-vos do fundo do coração. É evidente que não venho de uma "partenogénese" política. Qualquer deputado que seja eleito numa cruz, que ocupe um cargo político e que diga que nunca prestou qualquer serviço é simplesmente um mentiroso", acrescentou, prometendo que, graças à "modernização digital", estão a "combater a pequena ou grande corrupção que pode estar escondida em todos os processos em que está envolvido um fator humano".

Ainda no seu discurso televisivo, Kyriakos Mitsotakis prometeu mudanças institucionais e uma revisão constitucional. Entre elas, "a incompatibilidade entre ministro e deputado, com a substituição do ministro no Parlamento pelo primeiro classificado enquanto este participar no Conselho de Ministros, e com a atualização simultânea do papel do deputado", e fechou o discurso com a promessa de que as eleições de 2027 serão o primeiro passo para a mudança.