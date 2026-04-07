Na terça-feira, o antigo Presidente da República francesa depôs no tribunal de Paris para discutir o caso de peso do alegado financiamento líbio da sua campanha presidencial de 2007.

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Está a ser processado neste caso político-financeiro aberto em 2011, em que a justiça suspeita de um pacto de corrupção com o regime de Muammar Kadhafi para apoiar a sua campanha presidencial vitoriosa de 2007. Contestou estas acusações desde o início, dizendo a quem quisesse ouvir que_"nunca houve um cêntimo de dinheiro líbio_" na sua campanha.

Depois de ter sido condenado, em setembro de 2025, a cinco anos de prisão, parte dos quais não suspensos, por conspiração criminosa, e depois de ter passado três semanas na prisão no final de outubro e início de novembro, Nicolas Sarkozy está agora a jogar pela sua reabilitação.

Desde o reinício do processo, em meados de março, tem dado provas de uma contenção invulgar, em contraste com o seu comportamento durante o primeiro julgamento, em que se mostrou muito impetuoso.

Para este primeiro dia de interrogatório, o antigo Presidente adoptou um tom sóbrio e rigoroso, respondendo com precisão às perguntas do Presidente do Tribunal da Relação de Paris, Olivier Géron.

A sombra do bombardeamento do DC-10 da UTA

No início do seu interrogatório, o antigo Presidente fez questão de colocar a sua defesa numa dimensão simultaneamente pessoal e memorial. Disse querer responder ao_"sofrimento_" expresso pelas famílias das vítimas do atentado contra o DC-10 da UTA (fonte em francês)em 1989, que matou 170 pessoas, entre as quais 54 cidadãos franceses, apresentando aquilo que qualificou como_"a verdade_" da sua inocência no caso do presumível financiamento líbio da sua campanha presidencial.

Em tribunal, o antigo chefe de Estado reconheceu a legitimidade da dor sentida pelas famílias das vítimas, que se manifestaram nos dias anteriores durante a audiência, provocando raiva e sentimentos de injustiça. Disse compreender o seu sofrimento, chegando mesmo a afirmar que sentiria_"a mesma raiva_" se estivesse no lugar deles.

No entanto, insistiu que nenhuma palavra poderia estar à altura de uma tal tragédia, acreditando que só a verdade poderia constituir uma resposta digna.

Neste vasto caso, Nicolas Sarkozy é suspeito, em particular, de ter permitido que alguns dos seus colaboradores mais próximos entrassem em discussões secretas de financiamento com o regime de Muammar Kadhafi, no final de 2005.

Estas alegadas negociações envolveram, nomeadamente, Abdallah Senoussi, o antigo chefe dos serviços secretos líbios, condenado a prisão perpétua por ter planeado o ataque ao voo.

destroços de um avião UTA DC-10, em 24 de setembro de 1989, no deserto de Ténéré, no sul do Níger AP Photo

No julgamento de terça-feira, Nicolas Sarkozy foi novamente questionado sobre as ligações líbias do seu colaborador mais próximo e coarguido, Claude Guéant, e repetiu os seus argumentos do julgamento, quase até à vírgula.

O ponto crucial do debate continua a ser o jantar de 1 de outubro de 2005, em Tripoli, onde Claude Guéant se encontrou com Abdallah Senoussi, por intermédio do sulfuroso Ziad Tiakeddine.

"Claude Guéant explicou que tinha ido parar a essa festa do nada, sem qualquer preparação prévia. Não tenho razões para duvidar da sua versão", declarou Nicolas Sarkozy. Em seguida, questionou o motivo da refeição, mas sem ir mais longe. Uma forma de validar a sinceridade do seu braço direito, ao mesmo tempo que aponta um erro de avaliação política.

Por fim, a propósito das suas ligações com o líder líbio Muammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy declarou abruptamente:"Que eu tenha escolhido um homem tão imprevisível como Kadhafi, que nunca mais verei, para financiar a minha campanha.... Eu não conhecia a Líbia, não conhecia os líbios. Falei com ele durante 30 minutos ".

Nicolas Sarkozy chega ao tribunal de recurso em Paris, França, na terça-feira, 7 de abril de 2026 AP Photo

Os outros arguidos no caso Líbia

Tal como no primeiro processo, Nicolas Sarkozy comparece ao lado de uma dezena de coarguidos que a justiça suspeita terem criado circuitos financeiros ocultos, graças a intermediários internacionais e a relações diplomáticas por vezes obscuras. Entre os mais conhecidos em França:

Claude Guéant, muito próximo do antigo presidente, condenado a seis anos de prisão em primeira instância por vários crimes, incluindo branqueamento de capitais e corrupção. O seu estado de saúde impede-o de comparecer à audiência de recurso.

Brice Hortefeux foi igualmente condenado por conspiração para cometer uma infração penal e recebeu uma pena de prisão que pode ser modificada. Os juízes suspeitam que ele e os seus colaboradores próximos foram fundamentais para estabelecer e manter relações com dignitários do regime líbio.

Os homens de negócios Alexandre Djouhri, condenado a seis anos de prisão por suspeita de ter participado em complexos acordos financeiros, e o dignitário líbio Béchir Saleh, acusado de facilitar as transferências de fundos.

Por fim, o grande ausente deste processo de recurso, Ziad Tiakeddine, a figura central deste caso segundo a justiça, acusado de ter entregue malas de dinheiro a intermediários franceses, morreu em 2025, o que levou ao arquivamento do processo contra ele.

Nicolas Sarkozy será novamente ouvido esta quarta-feira e na segunda-feira, 13 de abril.

Este julgamento de recurso deverá prolongar-se até 3 de junho.