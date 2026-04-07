Nicolas Sarkozy foi condenado em primeira instância a cinco anos de prisão por conspiração criminosa e está agora a jogar pela sua reabilitação. Se nada mudar no final do julgamento do recurso, poderá voltar à prisão.
Na terça-feira, o antigo Presidente da República francesa depôs no tribunal de Paris para discutir o caso de peso do alegado financiamento líbio da sua campanha presidencial de 2007.
Está a ser processado neste caso político-financeiro aberto em 2011, em que a justiça suspeita de um pacto de corrupção com o regime de Muammar Kadhafi para apoiar a sua campanha presidencial vitoriosa de 2007. Contestou estas acusações desde o início, dizendo a quem quisesse ouvir que_"nunca houve um cêntimo de dinheiro líbio_" na sua campanha.
Depois de ter sido condenado, em setembro de 2025, a cinco anos de prisão, parte dos quais não suspensos, por conspiração criminosa, e depois de ter passado três semanas na prisão no final de outubro e início de novembro, Nicolas Sarkozy está agora a jogar pela sua reabilitação.
Desde o reinício do processo, em meados de março, tem dado provas de uma contenção invulgar, em contraste com o seu comportamento durante o primeiro julgamento, em que se mostrou muito impetuoso.
Para este primeiro dia de interrogatório, o antigo Presidente adoptou um tom sóbrio e rigoroso, respondendo com precisão às perguntas do Presidente do Tribunal da Relação de Paris, Olivier Géron.
A sombra do bombardeamento do DC-10 da UTA
No início do seu interrogatório, o antigo Presidente fez questão de colocar a sua defesa numa dimensão simultaneamente pessoal e memorial. Disse querer responder ao_"sofrimento_" expresso pelas famílias das vítimas do atentado contra o DC-10 da UTA (fonte em francês)em 1989, que matou 170 pessoas, entre as quais 54 cidadãos franceses, apresentando aquilo que qualificou como_"a verdade_" da sua inocência no caso do presumível financiamento líbio da sua campanha presidencial.
Em tribunal, o antigo chefe de Estado reconheceu a legitimidade da dor sentida pelas famílias das vítimas, que se manifestaram nos dias anteriores durante a audiência, provocando raiva e sentimentos de injustiça. Disse compreender o seu sofrimento, chegando mesmo a afirmar que sentiria_"a mesma raiva_" se estivesse no lugar deles.
No entanto, insistiu que nenhuma palavra poderia estar à altura de uma tal tragédia, acreditando que só a verdade poderia constituir uma resposta digna.
Neste vasto caso, Nicolas Sarkozy é suspeito, em particular, de ter permitido que alguns dos seus colaboradores mais próximos entrassem em discussões secretas de financiamento com o regime de Muammar Kadhafi, no final de 2005.
Estas alegadas negociações envolveram, nomeadamente, Abdallah Senoussi, o antigo chefe dos serviços secretos líbios, condenado a prisão perpétua por ter planeado o ataque ao voo.
No julgamento de terça-feira, Nicolas Sarkozy foi novamente questionado sobre as ligações líbias do seu colaborador mais próximo e coarguido, Claude Guéant, e repetiu os seus argumentos do julgamento, quase até à vírgula.
O ponto crucial do debate continua a ser o jantar de 1 de outubro de 2005, em Tripoli, onde Claude Guéant se encontrou com Abdallah Senoussi, por intermédio do sulfuroso Ziad Tiakeddine.
"Claude Guéant explicou que tinha ido parar a essa festa do nada, sem qualquer preparação prévia. Não tenho razões para duvidar da sua versão", declarou Nicolas Sarkozy. Em seguida, questionou o motivo da refeição, mas sem ir mais longe. Uma forma de validar a sinceridade do seu braço direito, ao mesmo tempo que aponta um erro de avaliação política.
Por fim, a propósito das suas ligações com o líder líbio Muammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy declarou abruptamente:"Que eu tenha escolhido um homem tão imprevisível como Kadhafi, que nunca mais verei, para financiar a minha campanha.... Eu não conhecia a Líbia, não conhecia os líbios. Falei com ele durante 30 minutos ".
Os outros arguidos no caso Líbia
Tal como no primeiro processo, Nicolas Sarkozy comparece ao lado de uma dezena de coarguidos que a justiça suspeita terem criado circuitos financeiros ocultos, graças a intermediários internacionais e a relações diplomáticas por vezes obscuras. Entre os mais conhecidos em França:
Claude Guéant, muito próximo do antigo presidente, condenado a seis anos de prisão em primeira instância por vários crimes, incluindo branqueamento de capitais e corrupção. O seu estado de saúde impede-o de comparecer à audiência de recurso.
Brice Hortefeux foi igualmente condenado por conspiração para cometer uma infração penal e recebeu uma pena de prisão que pode ser modificada. Os juízes suspeitam que ele e os seus colaboradores próximos foram fundamentais para estabelecer e manter relações com dignitários do regime líbio.
Os homens de negócios Alexandre Djouhri, condenado a seis anos de prisão por suspeita de ter participado em complexos acordos financeiros, e o dignitário líbio Béchir Saleh, acusado de facilitar as transferências de fundos.
Por fim, o grande ausente deste processo de recurso, Ziad Tiakeddine, a figura central deste caso segundo a justiça, acusado de ter entregue malas de dinheiro a intermediários franceses, morreu em 2025, o que levou ao arquivamento do processo contra ele.
Nicolas Sarkozy será novamente ouvido esta quarta-feira e na segunda-feira, 13 de abril.
Este julgamento de recurso deverá prolongar-se até 3 de junho.