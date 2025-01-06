Começa o julgamento de Sarkozy pelo financiamento líbio da campanha presidencial de 2007

O início do caso

Pouco antes da queda de Muammar Kadhafi, em 2011, o seu filho Saïf al-Islam afirmou, numa entrevista à Euronews, que tinha provas de pagamentos do regime de Kadhafi à campanha presidencial de 2007 do candidato de direita.

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"Eu próprio testemunhei a entrega da primeira prestação de dinheiro a Claude Guéant em Tripoli", afirmou.

Do que é que Nicolas Sarkozy é acusado?

Nicolas Sarkozy está a ser julgado por "financiamento ilegal de campanha", "ocultação de desvio de fundos públicos", "corrupção passiva" e "conspiração criminosa".

É acusado de ter celebrado um "pacto de corrupção" com Kadhafi, para que este financiasse a sua campanha vitoriosa de 2007 em troca de contrapartidas diplomáticas, como a reabilitação de Kadhafi na cena internacional e a tentativa de anular um mandado de captura francês contra o chefe dos serviços secretos líbios, Abdallah Senoussi.

Senoussi é considerado responsável pelo bombardeamento da companhia aérea francesa UTA sobre o deserto do Níger em 1984, que matou 170 pessoas.

A que é que ele está sujeito?

O antigo presidente enfrenta uma pena que pode ir até dez anos de prisão e uma multa de 375.000 euros. Está de novo em tribunal. Este é o seu quinto julgamento e é a primeira vez que comparece com um registo criminal. Este facto pode pesar contra ele neste caso.

Várias investigações em curso

Nicolas Sarkozy foi definitivamente condenado a um ano de pulseira eletrónica por corrupção e tráfico de influências no caso das escutas telefónicas, também conhecido como o caso "Bismuth". Em fevereiro de 2024, foi também condenado em recurso por despesas excessivas na sua campanha perdida de 2012, no caso "Bygmalion".

Em outubro de 2023, foi igualmente acusado no âmbito da investigação sobre possíveis manobras fraudulentas para obter a retratação, em 2020, das acusações feitas pelo intermediário Ziad Takkieddine no processo relativo ao financiamento da sua campanha de 2007.

As suas atividades de consultoria na Rússia são também objeto de uma investigação preliminar por parte da Procuradoria Nacional das Finanças, assim como o seu jantar em 2010 com altos dirigentes do Catar e Michel Platini (antigo presidente da FIFA), que poderá ter conduzido à controversa atribuição do Campeonato do Mundo de 2022 ao Qatar.

Quem são os outros protagonistas deste caso?

Ziad Takieddine

Poucos meses depois da publicação do jornal Mediapart, em 2006, em que se afirmava que Tripoli tinha pago 50 milhões de euros para a campanha de Nicolas Sarkozy, o empresário franco-libanês Ziad Takieddine afirmou, em dezembro de 2012, ter provas do financiamento líbio.

Depois de fugir para o Líbano, retratou as suas alegações em 2020, antes de as confirmar em 2021.

Claude Guéant

O antigo secretário-geral do Palácio do Eliseu está a ser julgado por ter atuado como intermediário na obtenção destes fundos líbios através das redes de Ziad Takieddine e Alexandre Djouhri.

Em 2008, após as eleições presidenciais, terá recebido uma transferência de 500.000 euros, que alega ser proveniente da venda de quadros a um advogado malaio, também implicado neste caso, mas já falecido.

Dois dias antes da transferência, o advogado tinha recebido 500.000 euros de um empresário saudita próximo de Alexandre Djouhri, que lhe devolveu a quantia.

Alexandre Djouhri

Intermediário franco-argelino de 66 anos, Alexandre Djouhri é um antigo delinquente do Val d'Oise que se tornou empresário.

Próximo das redes Chiraquie e Françafrique, é acusado de ter beneficiado de fundos públicos líbios desviados.

Brice Hortefeux

O antigo ministro do Interior também terá atuado como intermediário e transferido fundos através de contas offshore.

Éric Woerth

Antigo ministro do Trabalho e do Orçamento de Sarkozy, foi tesoureiro da campanha de 2007.

Acusado de "cumplicidade no financiamento ilegal da campanha", admite ter recebido donativos anónimos em dinheiro durante a campanha presidencial, que redistribuiu pelas suas equipas.

Quanto tempo durará o julgamento?

O julgamento, que teve início esta segunda-feira, 6 de janeiro, no Tribunal Penal de Paris, deverá prolongar-se até 12 de abril.