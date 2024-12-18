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Sarkozy vê recurso negado e vai mesmo passar um ano com pulseira eletrónica

Sarkozy vê recurso negado e vai mesmo passar um ano com pulseira eletrónica
Sarkozy vê recurso negado e vai mesmo passar um ano com pulseira eletrónica Direitos de autor  Ludovic Marin/AP
Direitos de autor Ludovic Marin/AP
De Euronews
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Tribunal francês confirmou a sentença do antigo presidente francês, condenado por crimes de corrupção e tráfico de influência. Sarkozy foi condenado a três anos de prisão, dois deles de pena suspensa e um com pulseira eletrónica.

Nicolas Sarkozy viu o seu recurso negado com o Tribunal de Cassação francês a confirmar a sentença de três anos de prisão, dois de pena suspensa e um com pulseira eletrónica. Além da pena de prisão, o antigo chefe de Estado francês foi também condenado a três anos de inelegibilidade.

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O antigo presidente francês de 69 anos foi condenado por crimes de corrupção e tráfico de influência.

Com esta decisão, Sarkozy fica obrigado a utilizar pulseira eletrónica, uma sanção sem precedentes para um antigo chefe de Estado francês.

O advogado do ex-presidente francês garantiu à AFP que este “obviamente cumprirá a sanção pronunciada, que agora é definitiva” , mas explicou que o assunto será encaminhado para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

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