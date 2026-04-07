Donald Trump advertiu na terça-feira que uma "civilização inteira" pode morrer esta noite para "nunca mais voltar", se o Irão não responder ao seu ultimato.

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O presidente dos EUA ameaçou bombardear pontes e infraestruturas energéticas, enviando o país "de volta à Idade da Pedra", a menos que Teerão reabra o Estreito de Ormuz e concorde com um acordo.

A Euronews explica o que está em jogo numa altura em que o conflito entra numa fase dramática.

Estará Trump a falar a sério?

Trump já emitiu ultimatos antes, apenas para recuar no último minuto.

A 21 de março, ameaçou "obliterar" as instalações petrolíferas iranianas se Teerão não reabrisse totalmente o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas.

No entanto, quando esse prazo expirou, Trump não ordenou ataques.

Em vez disso, anunciou uma pausa de cinco dias nos ataques aéreos e disse que tinha mantido "conversas muito boas e produtivas" com o Irão, revelando pela primeira vez contactos indirectos com Teerão.

Trump tem tendência para mudar de posição política, mas agora comprometeu-se publicamente e repetidamente com uma posição que poderá ser difícil de reverter sem perder a face.

Isto deixa-o perante aquela que é provavelmente a sua decisão mais importante desde o início da guerra.

"Temos um plano, devido ao poder das nossas forças armadas, em que todas as pontes do Irão serão dizimadas... em que todas as centrais elétricas do Irão estarão fora de serviço, a arder, a explodir, e nunca mais serão utilizadas", disse.

Os críticos, no entanto, argumentam que esta não é uma opção militar credível capaz de forçar o Irão à submissão.

"Mesmo ataques significativos às infraestruturas do Irão não produziriam a capitulação", escreveu Danny Citrinowicz, um antigo agente dos serviços secretos israelitas, no X.

"O pressuposto de que a pressão por si só pode quebrar Teerão não é uma estratégia, é uma ilusão."

Como reagiu o Irão?

O Irão rejeitou categoricamente o ultimato de Trump. A resposta de Teerão foi desafiadora e escalada, em vez de conciliatória. As autoridades disseram que o ultimato era inaceitável e sublinharam o direito do Irão a controlar a via navegável.

O general Ali Abdollahi Aliabadi, do comando militar central do Irão, descreveu a ameaça de Trump como uma "ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida". Ecoando a retórica do presidente dos EUA, acrescentou: "as portas do inferno abrir-se-ão para vós".

Um porta-voz do quartel-general militar do Irão declarou "A ilusão de derrotar a República Islâmica do Irão tornar-se-á um atoleiro no qual [os EUA] se afundarão".

Antes do ultimato de Trump, o Irão tinha exigido repetidamente condições mais amplas para além da reabertura do Estreito de Ormuz, incluindo o fim das hostilidades, o levantamento das sanções e garantias de segurança.

O que é que a UE disse até agora?

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que "qualquer ataque a infraestruturas civis, nomeadamente a instalações energéticas, é ilegal e inaceitável", estabelecendo um paralelo com a guerra na Ucrânia, onde a Rússia atacou a rede elétrica.

Costa afirmou que a UE aplica as mesmas normas em todos os conflitos e que o povo do Irão é a principal vítima de uma escalada que pode custar a vida a mais civis.

Quanto ao resto, a maioria dos dirigentes da UE manteve-se à margem e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ainda não se pronunciou, embora esteja prevista a sua participação numa cerimónia de entrega de prémios na terça-feira à noite, na sua terra natal, a Alemanha.

Será que uma campanha de bombardeamento maciço reabriria o Estreito de Ormuz?

Até agora, as ameaças de Trump parecem ter tornado o Irão mais intransigente e, pelo menos retoricamente, preparado para retaliar em força.

Como o próprio Trump referiu, o Irão pode utilizar minas, drones e mísseis lançados de pequenos barcos para manter a insegurança no Estreito. Mesmo depois de uma campanha de bombardeamento em grande escala que vise as principais infraestruturas, a navegação pode não ser retomada rapidamente.

Se Teerão reabrisse o Estreito em troca do fim dos bombardeamentos norte-americanos, "isso significaria um regresso ao status quo anterior à guerra, ficando muito aquém não só das exigências de Trump, mas também das perspectivas negociadas antes de Washington ter iniciado a guerra", afirmou o grupo de reflexão Defense Priorities, com sede em Washington, numa nota de investigação enviada à Euronews.

No entanto, representaria o melhor resultado para os interesses dos EUA, enquanto objectivos mais ambiciosos como a mudança de regime ou o fim do programa nuclear do Irão "estão apenas vagamente relacionados", acrescentou a nota.

É igualmente improvável que o Irão deixe o Estreito totalmente aberto em troca de um cessar-fogo norte-americano. Provavelmente, Israel também teria de suspender os seus ataques, o que poderia exigir que Trump pressionasse Benjamin Netanyahu - algo que tem sido relutante em fazer.

Será que a diplomacia de última hora ainda é possível?

As hipóteses parecem reduzidas. Até agora, os responsáveis iranianos têm-se recusado a aceitar um cessar-fogo, mesmo que temporário, em troca da reabertura do Estreito.

No entanto, mediadores do Egito, Paquistão e Turquia continuam a insistir num acordo de cessar-fogo e reabertura, pelo menos a curto prazo.

Não se sabe se estes esforços serão bem-sucedidos.

Na conferência de imprensa de segunda-feira, Trump não pareceu particularmente otimista, referindo a frustração dos seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner.

No entanto, também falou de perspetivas "significativas" e iminentes para a paz, dizendo que as negociações estavam "a correr bem" e que havia "um participante ativo e disposto do outro lado" a negociar "de boa fé".

Questionado sobre se estava a intensificar ou a abrandar a guerra, Trump respondeu: "Não posso dizer-vos".

Alguns observadores questionam a sua vontade de prosseguir a diplomacia, descrevendo a sua abordagem como "a obliteração da diplomacia".

O seu "desprezo pela diplomacia foi evidente nas semanas que antecederam o início da guerra, a 28 de fevereiro", disse David Cortright, académico convidado do Instituto Reppy de Estudos para a Paz e Conflitos da Universidade de Cornell.

"As discussões estavam em curso, com concessões iranianas significativas em cima da mesa. Os mediadores e os observadores mais próximos acreditavam que estavam a ser feitos progressos, mas os EUA e Israel avançaram com a ação militar", acrescentou.

Quais seriam as consequências a nível interno nos EUA?

De acordo com as primeiras sondagens e sinais políticos, as consequências a nível interno poderão ser graves e multifacetadas.

A opinião pública, já negativa, poderá virar-se ainda mais contra a guerra. Uma sondagem recente da PBS News/NPR/Marist revelou que 56% dos americanos se opõem à ação militar dos EUA no Irão, enquanto 54% desaprovam a forma como Trump tem tratado a questão.

Uma escalada importante poderia também provocar mais baixas nos EUA e tensões económicas, criando riscos políticos para Trump e o Partido Republicano antes das eleições intercalares.

Para muitos americanos, o impacto mais imediato é o aumento dos preços dos combustíveis. O preço médio no momento de abastecer ultrapassou os 4 dólares por galão pela primeira vez em quase quatro anos.

Trump, que fez da descida dos preços da gasolina uma das suas principais promessas de campanha para 2024, descreveu o aumento como temporário.

No entanto, os analistas alertam para o facto de a manutenção de preços elevados poder reduzir as despesas das famílias e aumentar o risco de danos económicos mais vastos.

Politicamente, os líderes republicanos têm apoiado Trump até agora, mas começam a surgir divisões no seio da sua base MAGA, que tende a favorecer uma posição forte, mas desconfia das intervenções estrangeiras.

Alguns líderes religiosos também criticaram os ataques. O Papa Leão XIV, nascido nos EUA, disse que Deus "não ouve as orações daqueles que fazem a guerra" e instou Trump a pôr fim ao conflito.

Entretanto, a ex-congressista republicana Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump e que se tornou crítica, criticou a retórica do presidente.

"O nosso presidente não é cristão e as suas palavras e acções não devem ser apoiadas pelos cristãos", escreveu ela no X.