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Macron e Erdoğan discutem situação no Médio Oriente

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De Emre Basaran
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Presidente francês falou ao telefone com o homólogo turco em. Os dois chefes de Estado discutiram a situação no Médio Oriente, em particular no estreito de Ormuz.

O presidente francês Emmanuel Macron disse num post na sua conta X, este sábado, que se tinha reunido com o seu homólogo turco e discutido os desenvolvimentos no Médio Oriente.

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"Acabei de ter uma reunião com o Presidente Recep Tayyip Erdoğan. Em primeiro lugar, discutimos a situação no Próximo Oriente e no Médio Oriente; apelámos à observância do cessar-fogo e à sua implementação no Líbano, à proteção da liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, e sublinhámos a necessidade de uma solução diplomática forte e duradoura", disse Macron, acrescentando que também discutiram a guerra na Ucrânia.

"Discutimos também a situação na Ucrânia e o nosso trabalho conjunto no âmbito da Coligação de Voluntários para contribuir para uma paz justa e duradoura. Sublinhei que esta paz deve basear-se nos princípios da Carta das Nações Unidas e em fortes garantias de segurança para a Ucrânia".

O dirigente francês referiu-se igualmente à cimeira de Erevan no início de maio.

"Reiterei o apoio da França ao processo de paz no Cáucaso do Sul, em particular na perspetiva da cimeira da Comunidade Política Europeia em Erevan, em 4 de maio, que dará início a uma nova era de fronteiras abertas e de cooperação regional reforçada".

"Concordámos na importância de continuar a aprofundar o nosso diálogo e a cooperação bilateral", concluiu Macron.

O telefonema entre Macron e Erdoğan aconteceu numa altura em que os ataques dos EUA e de Israel ao Irão, no Médio Oriente, continuam na ordem do dia.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, chegou a Islamabad no mesmo dia para a primeira ronda de conversações destinadas a transformar um cessar-fogo de duas semanas com o Irão em garantias concretas de paz duradoura e trânsito para a navegação global no Estreito de Ormuz.

As sanções, o Estreito de Ormuz, o enriquecimento nuclear e os ataques israelitas ao Líbano são alguns dos principais temas da ordem de trabalhos das conversações em Islamabad.

Os Estados Unidos exigiram que o Irão reabrisse o Estreito, uma rota marítima crítica que Teerão fechou na prática. O Irão propõe a cobrança de taxas de trânsito aos navios que peçam passagem e pediu o reconhecimento do seu controlo sobre a pequena via navegável. No entanto, os EUA rejeitaram esta proposta.

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