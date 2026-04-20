O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou num discurso em vídeo divulgado no domingo que os fortes laços económicos do seu país com os Estados Unidos foram outrora uma força, mas são agora uma "fraqueza que deve ser corrigida".

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No discurso de 10 minutos, Carney falou sobre os esforços do seu governo para reforçar a economia canadiana, atraindo novos investimentos e assinando acordos comerciais com outros países.

"O mundo está mais perigoso e dividido", disse Carney. "Os EUA alteraram fundamentalmente a sua abordagem ao comércio, elevando os seus direitos aduaneiros para níveis que só foram vistos durante a Grande Depressão.

"Muitos dos nossos antigos pontos fortes, baseados nos nossos laços estreitos com a América, tornaram-se pontos fracos. Fraquezas que temos de corrigir".

Carney afirmou que as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, afetaram os trabalhadores das indústrias automóvel e siderúrgica. Acrescentou que as empresas estão a reter investimentos "restringidos pela incerteza que paira sobre todos nós".

Carney disse que planeia dar aos canadianos atualizações regulares sobre os esforços do seu governo para se diversificar em relação aos EUA.

"A segurança não pode ser alcançada ignorando o óbvio ou minimizando as ameaças muito reais que nós, canadianos, enfrentamos", afirmou. "Prometo-vos que nunca irei adoçar os nossos desafios".

Não é a primeira vez que Carney, que foi governador de um banco central, primeiro no Banco do Canadá e depois no Banco de Inglaterra, fala de uma mudança no poder mundial.

Durante um discurso em janeiro no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, recebeu elogios generalizados por condenar a coerção económica das grandes potências contra os pequenos países. As suas observações suscitaram uma repreensão por parte de Trump.

"O Canadá vive por causa dos Estados Unidos", disse Trump após o discurso. "Lembra-te disso, Mark, da próxima vez que fizeres as tuas declarações". Não houve reação imediata da Casa Branca no domingo ao último discurso de Carney.

Os comentários do líder canadiano surgem poucos dias depois de ter assegurado um governo maioritário na sequência de vitórias em eleições especiais e enquanto os conservadores da oposição o pressionam a apresentar um acordo comercial com os EUA, que foi uma das suas promessas nas eleições do ano passado.

No seu discurso, Carney afirmou que pretende atrair novos investimentos para o Canadá, duplicar a capacidade de produção de energia limpa e reduzir as barreiras comerciais no país. Também sublinhou o aumento das despesas do Canadá com a defesa, a redução dos impostos e os esforços para tornar a habitação mais acessível.

"Temos de cuidar de nós próprios porque não podemos depender de um parceiro estrangeiro", afirmou. "Não podemos controlar as perturbações que vêm dos nossos vizinhos. Não podemos controlar o nosso futuro com a esperança de que a situação acabe de repente".

"Podemos controlar o que acontece aqui. Podemos construir um país mais forte, capaz de resistir às perturbações que nos chegam do exterior", acrescentou Carney.

O primeiro-ministro canadiano observou que esperar simplesmente que os "Estados Unidos voltem ao normal" não é uma estratégia viável.

"A esperança não é um plano e a nostalgia não é uma estratégia", sublinhou, acrescentando que o seu país tem sido um "grande vizinho" dos EUA, apoiando os seus conflitos militares, nomeadamente no Afeganistão e nas duas guerras mundiais.

"Os EUA mudaram e nós temos de responder", afirmou. "Trata-se de retomar o controlo da nossa segurança, das nossas fronteiras e do nosso futuro".