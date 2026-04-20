Drones ucranianos atacam porto e refinaria de petróleo na cidade russa de Tuapse

Os drones ucranianos atacaram um porto na cidade russa de Tuapse, na costa do Mar Negro, informou o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev. Os ataques resultaram num grande incêndio. Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

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Além disso, os destroços danificaram os vidros de vários edifícios, incluindo uma escola primária e um jardim de infância, um museu, uma igreja e um bloco de apartamentos. Uma conduta de gás também ficou danificada.

De acordo com os meios de comunicação ucranianos, a refinaria de petróleo de Tuapse também foi atacada.

Este não é o primeiro ataque a visar a cidade russa nos últimos dias: o Estado-Maior da AFU afirmou que, a 16 de abril, as tropas ucranianas atacaram um terminal de produtos petrolíferos e uma refinaria de petróleo local. De acordo as informações avançadas, o equipamento dos cais de carregamento de petróleo e os tanques foram danificados no terminal marítimo, enquanto na refinaria foram registados danos na unidade de refinação primária de petróleo AVT-12 e também em reservatórios.

O incêndio só foi extinto dias depois, no domingo.

O impacto matou duas crianças, de 5 e 14 anos, disse o governador regional.

O Ministério da Defesa russo informou que 112 drones foram abatidos sobre o território russo na madrugada de segunda-feira, incluindo sobre os territórios das regiões de Astrakhan, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk e Krasnodar Krai. Também foram abatidos drones sobre a Crimeia e as águas dos mares Azov e Negro.

Ataques russos na Ucrânia

Também na última madrugada, as tropas russas voltaram a lançar ataques em território ucraniano.

De acordo com o chefe da administração militar regional de Kiev, Mykola Kalashnik, uma pessoa ficou ferida no distrito de Brovary. Duas casas particulares foram também danificadas.

De acordo com o chefe da administração militar regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, Mykolaiv foi novamente atacada por drones. Ym edifício de vários andares, 15 casas particulares, um carro de passageiros, linhas elétricas e carris de elétrico ficaram danificados. No distrito de Nikopol, cinco pessoas ficaram feridas, três das quais foram hospitalizadas.

Além disso, três pessoas ficaram feridas num ataque russo na região de Kharkiv, informou o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, que registou um incêndio de grandes proporções num edifício residencial de três apartamentos com uma área de 200 metros quadrados.

Uma infraestrutura foi também atacada em Kryvyi Rih, disse o chefe do conselho de defesa da cidade, Oleksandr Vilkul .

Mais seis pessoas ficaram feridas na região de Dnipropetrovsk, informou o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia.

No total, o exército russo utilizou 142 drones do tipo Shahed para atacar a Ucrânia na madrugada de 20 de abril, informou a Força Aérea da AFU, sendoq que 113 foram abatidos ou intercetados.

De acordo com os militares, 28 drones atingiram o alvo em 18 locais, enquanto os destroços dos drones caíram em seis outros locais.