Israel reconheceu e condenou a aparente profanação, por um soldado israelita, de uma estátua de Jesus crucificado no sul do Líbano.

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A fotografia, que circulou amplamente nas redes sociais na segunda-feira, mostra um soldado a agredir o rosto do ícone religioso com uma marreta ou com um machado. As autoridades israelitas confirmaram a autenticidade do vídeo.

Numa publicação partilhada na segunda-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou o ato "nos termos mais fortes", anunciando que as autoridades estavam a conduzir um inquérito criminal e que o agressor seria sujeito a "medidas disciplinares severas".

"Ontem, tal como a esmagadora maioria dos israelitas, fiquei atónito e triste ao saber que um soldado das Forças de Defesa de Israel (FDI) danificou um ícone religioso católico no sul do Líbano", escreveu.

O primeiro-ministro israelita acrescentou que Israel, "como Estado judeu, aprecia valores baseados na tolerância e no respeito mútuo entre seguidores de todas as religiões".

"Enquanto os cristãos estão a ser massacrados na Síria e no Líbano pelos muçulmanos, a população cristã em Israel prospera, ao contrário do que acontece noutras partes do Médio Oriente", afirmou.

A fotografia em questão parece ter sido publicada pela primeira vez nas redes sociais por Younis Tirawi, que se descreve como um jornalista palestiniano. O incidente foi captado em Debel, uma aldeia cristã situada a cerca de 6 quilómetros da fronteira do Líbano com Israel.

A desfiguração também desencadeou um debate entre o governo israelita e o vice-primeiro-ministro polaco, Radosław Sikorski, na rede social X.

Sikorski elogiou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, por ter pedido desculpa pela profanação da estátua de Jesus, afirmando que "é bom que o ministro Sa'ar tenha pedido desculpa rapidamente".

Os próprios soldados das FDI admitem que cometeram crimes de guerra. Mataram não só civis palestinianos, mas também os seus próprios reféns, numa aparente referência à grande operação israelita em Gaza, onde mais de 70 000 palestinianos foram mortos e reféns israelitas, vítimas de ataques aéreos e terrestres.

A ofensiva de dois anos surgiu em resposta aos ataques terroristas do Hamas, de 7 de outubro de 2023. Sa'ar acusou Sikorski de divulgar "declarações difamatórias" sobre as FDI.

Sa'ar tinha inicialmente escrito no X que "a danificação de um símbolo religioso cristão por um soldado das FDI no sul do Líbano é grave e vergonhosa" e pediu desculpa "por este incidente e a todos os cristãos cujos sentimentos foram feridos".

Numa publicação posterior, rejeitou os comentários de Sikorski, descrevendo-os como "graves, infundados e caluniosos contra as FDI". "As FDI são um exército profissional e ético (...) Não existe nenhum exército sério de qualquer democracia ocidental que não procure aprender com as FDI e com a sua experiência".

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, também condenou a profanação da estátua de Jesus no sul do Líbano, apelando a "consequências rápidas, severas e públicas".

Cristãos do Líbano não são poupados

Estima-se que cerca de 30% da população do Líbano seja cristã, sendo também o único país do Médio Oriente onde o poder é partilhado entre a população muçulmana (xiita e sunita) e a população cristã - ao abrigo do chamado Pacto Nacional.

O Líbano alberga várias minorias cristãs, entre as quais se contam os católicos maronitas, que já foram maioritários no país, mas são agora uma minoria, os ortodoxos gregos, os católicos gregos melquitas e os arménios apostólicos.

Tal como outras comunidades religiosas no Líbano, muitos cristãos ficaram presos no meio do conflito entre Israel e o Hezbollah.

Este último incidente corre o risco de agravar, ainda mais, as tensões entre Israel e o Líbano, no meio de um frágil cessar-fogo, que entrou em vigor na passada quinta-feira.

O conflito de longa data entre Israel e a milícia libanesa Hezbollah foi reavivado a 2 de março, no contexto mais vasto da campanha militar dos EUA e de Israel contra o Irão, lançada a 28 de fevereiro.

O Hezbollah, que é apoiado e financiado pelo Irão, disparou rockets contra Israel por causa do assassinato do então líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, o que levou o Estado judeu a retaliar com uma operação aérea e terrestre em grande escala.

Desde o recomeço das hostilidades, mais de 2000 pessoas foram mortas no Líbano e milhares foram deslocadas das suas casas, incluindo cristãos.

Apesar das tréguas, os confrontos entre as FDI e o Hezbollah prosseguiram na zona tampão entre o sul do Líbano e Israel.

As FDI terão continuado a demolir edifícios na zona, avisando muitos residentes para não regressarem às suas casas, nem se aproximarem de uma lista de aldeias designadas na segunda-feira.

Uma série de incidentes diplomáticos

Num outro incidente controverso, o Padre Pierre Al-Rahi morreu a 9 de março após um tanque israelita disparar contra uma casa na aldeia de Qlayaa, no sul do Líbano.

O Papa Leão XIV reagiu ao assassinato do Padre Pierre Al-Rahi, tendo expresso a sua "profunda dor por todas as vítimas dos bombardeamentos no Médio Oriente nos últimos dias", incluindo o "sacerdote maronita morto esta tarde em Qlayaa".

A 29 de março, as autoridades israelitas impediram o Patriarca Latino de Jerusalém de entrar na Igreja do Santo Sepulcro para celebrar a Missa do Domingo de Ramos, "pela primeira vez em séculos".

Esta decisão provocou a condenação em massa de líderes ocidentais, incluindo da primeira-ministra italiana Georgia Meloni, que definiu o incidente como "uma ofensa não só contra os crentes, mas contra todas as comunidades que reconhecem a liberdade religiosa".

O presidente francês Emmanuel Macron também condenou o "aumento preocupante das violações do estatuto dos locais sagrados em Jerusalém".

Mais tarde, o primeiro-ministro de Israel reverteu a proibição policial que inicialmente impedia o cardeal Pierbattista Pizzaballa de entrar na Igreja, afirmando que este tinha sido impedido de aceder à premissa devido a preocupações de segurança à luz da guerra em curso de Israel contra o Irão.

"Nos últimos dias, o Irão atacou repetidamente com mísseis balísticos os locais sagrados das três religiões monoteístas em Jerusalém. Num dos ataques, fragmentos de mísseis caíram a metros da Igreja do Santo Sepulcro", disse Netanyahu.

"Hoje, por preocupação especial com a sua segurança, foi pedido ao cardeal Pizzaballa que se abstivesse de celebrar missa na Igreja do Santo Sepulcro. Embora compreenda esta preocupação, assim que tomei conhecimento do incidente com o cardeal Pizzaballa, dei instruções às autoridades para que permitissem ao Patriarca celebrar a missa como desejasse", acrescentou.