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Péter Magyar para Zelenskyy sobre o oleoduto Druzhba: "Isto não é um jogo"

Péter Magyar, Presidente do Partido Tisza, futuro Primeiro-Ministro, na conferência de imprensa sobre a primeira reunião do grupo parlamentar do partido no Centro de Congressos Hungexpo
Péter Magyar, Presidente do Partido Tisza, futuro Primeiro-Ministro, na conferência de imprensa sobre a primeira reunião do grupo parlamentar do partido no Centro de Congressos Hungexpo Direitos de autor  MTI
Direitos de autor MTI
De Nora Shenouda
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O futuro primeiro-ministro húngaro deu uma conferência de imprensa na segunda-feira, após a primeira reunião do grupo parlamentar do partido Tisza. Depois de ter nomeado sete ministros do futuro governo do Tisza, falou também de questões de política externa.

O vencedor das eleições húngaras Péter Magyar, líder do partido Tisza e futuro primeiro-ministro, deu uma conferência de imprensa na segunda-feira, após a primeira reunião do grupo parlamentar. Depois de nomear sete ministros do futuro governo do Tisza e anunciar que este governo terá um total de 16 ministérios, Magyar também discutiu questões de política externa.

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Recorde-se que Magyar convidou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, alvo de um mandato do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, a visitar Budapeste na semana passada.

O governo de Orbán iniciou no ano passado o processo de saída da Hungria da organização. No entanto, o primeiro-ministro eleito afirmou numa conferência de imprensa, na tarde de segunda-feira, que está determinado a manter a Hungria como membro do TPI e que, por conseguinte, irá suspender o processo de retirada.

O jornal Telex perguntou então a Magyar se tinha discutido o assunto com o primeiro-ministro israelita, ao que ele respondeu: "Não fiz nenhuma negociação. Se uma pessoa procurada entra na Hungria, tem de ser detida. Não preciso que me digam tudo ao telefone, presumo que todos os chefes de Estado e de Governo conhecem estas leis".

Questão do oleoduto Druzhba

Questionado pelo Financial Times sobre a alegada sugestão do presidente ucraniano de que iria reparar o oleoduto Druzhba (Amizade), permitindo o fornecimento de petróleo russo à Hungria, depois de receber um empréstimo da UE ou de abrir determinados capítulos das negociações de adesão, o futuro chefe do governo húngaro declarou:

"O que posso dizer ao presidente ucraniano - não nos conhecemos, não falámos ao telefone - é que isto não é um jogo. Se o Druzhba é adequado para o transporte de petróleo, então, por favor, abra-o como prometido, e pedimos aos russos que o alimentem com petróleo, porque de outra forma ele não funcionará", disse Magyar.

Acrescentou que tem informações de que isso pode acontecer nos próximos dias e que não vão fazer chantagem. "Não aconselharia o presidente ucraniano a entrar nessa via, não é só a Hungria que não vai engolir isso, a Europa também não. Voltar atrás com algo que foi negociado não é a forma europeia de trabalhar".

Viktor Orbán tinha dito anteriormente que as entregas através do oleoduto Druzhba poderiam ser retomadas na segunda-feira, mas isso ainda não aconteceu.

Sobre o desbloqueamento dos fundos comunitários

Péter Magyar falou sobre o desbloqueio dos fundos da UE e as expetativas relativamente a este assunto. Diz que muitas das condições já não podem ser cumpridas, pelo que têm de ser restabelecidas. Existem quatro áreas que podem ser cumpridas, incluindo a luta contra a corrupção, que inclui muitas coisas, incluindo a liberdade de imprensa. "Estes domínios incluem o que a Comissão Europeia espera", acrescentou.

Magyar acredita que em três meses será feito o que "o governo de Orban não conseguiu fazer em três anos". Magyar fez sinal à Comissão Europeia para que suspenda as multas que a Hungria herdou do regime de Orbán relativamente à quota de refugiados: "primeiro abanaram a cabeça a dizer que não era possível, mas depois eu disse que iarim tentar".

Diz que o governo irá falar diariamente com a presidente da Comissão Europeia, se necessário, e que espera assinar um acordo político entre 15 e 20 de maio, procedendo a uma alteração da legislação até 31 de maio que permita a Bruxelas transferir o dinheiro".

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