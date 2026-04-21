Os Estados Unidos e o Irão advertiram que estão prontos para retomar a guerra à medida que o cessar-fogo em curso se aproxima do seu termo, uma vez que o destino da segunda ronda de conversações de paz de alto risco entre Washington e Teerão permanece incerto.

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A Casa Branca disse que o vice-presidente JD Vance estava pronto para voar de volta a Islamabad para liderar a delegação dos EUA, que também incluiria o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner.

As negociações estavam inicialmente previstas para segunda-feira na capital paquistanesa, mas foram interrompidas depois de o Irão ter anunciado a sua retirada das conversações destinadas a pôr termo à guerra, que envolveu o Médio Oriente e abalou os mercados mundiais.

Soldados paramilitares garantem segurança antes da segunda ronda de conversações entre os EUA e o Irão, em Islamabad, Paquistão, terça-feira, 21 de abril de 2026 Anjum Naveed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

A retirada de Teerão foi parcialmente desencadeada pela apreensão pelos EUA de um navio de carga com bandeira iraniana a caminho de um porto no domingo. A Marinha dos EUA afirmou que o navio não tinha cumprido os seus avisos e estava a tentar fugir ao bloqueio dos portos iranianos.

O bloqueio entrou em vigor na semana passada em resposta ao encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, o que provocou uma subida em flecha dos preços do petróleo a nível mundial.

O Irão afirmou que o bloqueio naval dos seus portos é uma violação do acordo de cessar-fogo, o que os EUA refutam. Trump insistiu que a Marinha dos EUA continuará a aplicá-lo até que o Irão reabra a via navegável estratégica que controla ao tráfego marítimo, sem condições.

Captura de ecrã da publicação Truth Social do Presidente dos EUA, Donald Trump, 20 de abril de 2026 @realDonaldTrump/TruthSocial

"O bloqueio, que não será retirado até que haja um 'acordo', está absolutamente a destruir o Irão. Eles estão a perder US$ 500 milhões (...) por dia, um número insustentável, mesmo a curto prazo", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Teerão também disse que se recusa a envolver-se em quaisquer esforços diplomáticos sob a ameaça de ataque, depois de Trump, em vários posts nas redes sociais nos últimos dias, ter ameaçado intensificar os combates e fazer "explodir" todo o país se este não entrar num acordo com Washington.

"Trump, ao impor um cerco e violar o cessar-fogo, procura transformar esta mesa de negociações - na sua própria imaginação - numa mesa de rendição ou para justificar um novo belicismo", escreveu o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, no X, na segunda-feira.

"Não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças e, nas duas últimas semanas, preparámo-nos para revelar novas cartas no campo de batalha", acrescentou.

A Guarda Revolucionária do Irão - uma unidade de elite com a sua própria marinha, que responde diretamente perante o ayatollah - avisou que iria atacar qualquer navio que tentasse passar pelo Estreito de Ormuz sem autorização.

As vias navegáveis facilitam a passagem de cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo, gás e outros produtos cruciais como os fertilizantes.

O petróleo bruto Brent, o padrão internacional, foi negociado a pouco mais de 95 dólares por barril na terça-feira, uma queda acentuada em relação ao valor próximo de 120 dólares que atingiu antes do cessar-fogo, mas ainda assim um aumento de cerca de 40% em comparação com os preços no início de fevereiro.