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Cessar-fogo entre EUA e Irão à beira do colapso devido a impasse nas conversações e agravamento da crise no Estreito de Ormuz

ARQUIVO: Pessoas de luto carregam bandeiras iranianas enquanto se reúnem durante um cortejo fúnebre em Teerão, a 1 de abril de 2026
ARQUIVO: Pessoas de luto carregam bandeiras iranianas enquanto se reúnem durante um cortejo fúnebre em Teerão, a 1 de abril de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Malek Fouda
Publicado a Últimas notícias
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Washington e Teerão manifestaram-se ambos prontos a retomar as hostilidades, uma vez que as conversações de paz no Paquistão continuam no limbo depois de o Irão se ter retirado da segunda ronda de negociações.

Os Estados Unidos e o Irão advertiram que estão prontos para retomar a guerra à medida que o cessar-fogo em curso se aproxima do seu termo, uma vez que o destino da segunda ronda de conversações de paz de alto risco entre Washington e Teerão permanece incerto.

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A Casa Branca disse que o vice-presidente JD Vance estava pronto para voar de volta a Islamabad para liderar a delegação dos EUA, que também incluiria o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner.

As negociações estavam inicialmente previstas para segunda-feira na capital paquistanesa, mas foram interrompidas depois de o Irão ter anunciado a sua retirada das conversações destinadas a pôr termo à guerra, que envolveu o Médio Oriente e abalou os mercados mundiais.

Soldados paramilitares garantem segurança antes da segunda ronda de conversações entre os EUA e o Irão, em Islamabad, Paquistão, terça-feira, 21 de abril de 2026
Soldados paramilitares garantem segurança antes da segunda ronda de conversações entre os EUA e o Irão, em Islamabad, Paquistão, terça-feira, 21 de abril de 2026 Anjum Naveed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

A retirada de Teerão foi parcialmente desencadeada pela apreensão pelos EUA de um navio de carga com bandeira iraniana a caminho de um porto no domingo. A Marinha dos EUA afirmou que o navio não tinha cumprido os seus avisos e estava a tentar fugir ao bloqueio dos portos iranianos.

O bloqueio entrou em vigor na semana passada em resposta ao encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, o que provocou uma subida em flecha dos preços do petróleo a nível mundial.

O Irão afirmou que o bloqueio naval dos seus portos é uma violação do acordo de cessar-fogo, o que os EUA refutam. Trump insistiu que a Marinha dos EUA continuará a aplicá-lo até que o Irão reabra a via navegável estratégica que controla ao tráfego marítimo, sem condições.

Captura de ecrã da publicação Truth Social do Presidente dos EUA, Donald Trump, 20 de abril de 2026
Captura de ecrã da publicação Truth Social do Presidente dos EUA, Donald Trump, 20 de abril de 2026 @realDonaldTrump/TruthSocial

"O bloqueio, que não será retirado até que haja um 'acordo', está absolutamente a destruir o Irão. Eles estão a perder US$ 500 milhões (...) por dia, um número insustentável, mesmo a curto prazo", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Teerão também disse que se recusa a envolver-se em quaisquer esforços diplomáticos sob a ameaça de ataque, depois de Trump, em vários posts nas redes sociais nos últimos dias, ter ameaçado intensificar os combates e fazer "explodir" todo o país se este não entrar num acordo com Washington.

"Trump, ao impor um cerco e violar o cessar-fogo, procura transformar esta mesa de negociações - na sua própria imaginação - numa mesa de rendição ou para justificar um novo belicismo", escreveu o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, no X, na segunda-feira.

"Não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças e, nas duas últimas semanas, preparámo-nos para revelar novas cartas no campo de batalha", acrescentou.

A Guarda Revolucionária do Irão - uma unidade de elite com a sua própria marinha, que responde diretamente perante o ayatollah - avisou que iria atacar qualquer navio que tentasse passar pelo Estreito de Ormuz sem autorização.

As vias navegáveis facilitam a passagem de cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo, gás e outros produtos cruciais como os fertilizantes.

O petróleo bruto Brent, o padrão internacional, foi negociado a pouco mais de 95 dólares por barril na terça-feira, uma queda acentuada em relação ao valor próximo de 120 dólares que atingiu antes do cessar-fogo, mas ainda assim um aumento de cerca de 40% em comparação com os preços no início de fevereiro.

Outras fontes • AFP

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