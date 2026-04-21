Diretor do FBI apresenta processo de difamação de 250 milhões de dólares contra revista

O diretor do FBI, Kash Patel, intentou na segunda-feira uma ação judicial por difamação contra uma revista norte-americana que publicou que este bebe frequentemente em excesso e que corre o risco de perder o emprego.

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Patel pede uma indemnização de 250 milhões de dólares (212 milhões de euros) à revista The Atlantic e à autora do artigo, Sarah Fitzpatrick, por aquilo que o processo descreve como uma "peça de ataque abrangente, maliciosa e difamatória".

"Os réus são, naturalmente, livres de criticar a direção do FBI", diz a queixa apresentada num tribunal distrital federal em Washington.

"Mas ultrapassaram os limites legais ao publicarem um artigo repleto de alegações falsas e obviamente fabricadas, destinadas a destruir a reputação do diretor Patel e a afastá-lo do cargo", afirma.

De acordo com a publicação, o cargo de Patel como diretor do Federal Bureau of Investigation, a principal agência de aplicação da lei, está em perigo, em parte devido ao que diz serem "episódios de consumo excessivo de álcool" e "ausências inexplicáveis".

Captura de ecrã do artigo sobre o diretor do FBI, Kash Patel, que deu origem a um processo por difamação, 20 de abril de 2026 https://www.theatlantic.com/

Na sua queixa por difamação, Patel discordou do facto de a revista ter utilizado fontes anónimas para a história.

"Fitzpatrick não conseguiu que uma única pessoa se pronunciasse em defesa destas alegações ultrajantes, confiando inteiramente em fontes anónimas que ela sabia serem altamente partidárias e com um machado para moer", diz o processo.

"Os réus publicaram o artigo com dolo real, apesar de terem sido expressamente avisados, horas antes da publicação, de que as alegações centrais eram categoricamente falsas".

A publicação emitiu uma declaração na segunda-feira, defendendo a história.

"Mantemos a nossa reportagem sobre Kash Patel e defenderemos vigorosamente a The Atlantic e os nossos jornalistas contra esta ação judicial sem mérito", afirmou a revista.

Desde que foi nomeado diretor do FBI, Patel tem sido acusado de levar a cabo uma purga de agentes considerados desleais ao Presidente Donald Trump. Entre os demitidos estão agentes que trabalharam em processos criminais movidos contra Trump depois que ele deixou o cargo em 2021.