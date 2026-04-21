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Lori Chavez-DeRemer deixa administração Trump após alegações de má conduta

O Presidente Donald Trump ouve o discurso da Secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, na Sala Oval da Casa Branca, quinta-feira, 16 de outubro de 2025, em Washington
O Presidente Donald Trump ouve o discurso da Secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, na Sala Oval da Casa Branca, quinta-feira, 16 de outubro de 2025, em Washington Direitos de autor  AP Photo/Alex Brandon
Direitos de autor AP Photo/Alex Brandon
De Malek Fouda
Publicado a
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A secretária do Trabalho de Trump tornou-se no terceiro membro do atual governo a abandonar a administração em menos de dois meses. No início de março, o presidente dos EUA demitiu a secretária da Administração Interna, Kristi Noem e, depois, a procuradora-geral, Pam Bondi.

A secretária do Trabalho dos EUA, Lori Chavez-DeRemer, abandonou a administração do presidente Donald Trump, segundo um assessor da Casa Branca, após múltiplas alegações de abuso de poder no seu cargo e o alegado o consumo de álcool no trabalho.

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Chavez-DeRemer é assim o terceiro membro do governo do presidente norte-americano a abandonar o seu posto, depois de Trump ter demitido a sua secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, em março, e de ter destituído a procuradora-geral, Pam Bondi, no início deste mês.

Numa declaração publicada nas redes sociais, Chavez-DeRemer elogiou Trump e escreveu: "Estou orgulhosa por termos feito progressos significativos no avanço da missão do Presidente Trump de colmatar o fosso entre as empresas e os trabalhadores e de colocar sempre o trabalhador americano em primeiro lugar".

Ao contrário de outros casos recentes, a saída de Chavez-DeRemer foi anunciada por um assessor da Casa Branca, e não pelo presidente na sua conta nas redes sociais. Steven Cheung, que é conselheiro de Trump e Diretor de Comunicação da Casa Branca, anunciou a notícia na segunda-feira.

"A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, vai deixar a Administração para assumir uma posição no sector privado", disse Cheung numa publicação no X.

"Ela fez um trabalho fenomenal no seu cargo, protegendo os trabalhadores americanos, adoptando práticas laborais justas e ajudando os americanos a adquirir competências adicionais para melhorar as suas vidas".

Cheung acrescentou que Keith Sonderling, que é o atual vice-secretário do Trabalho, assumirá entretanto o cargo de Chavez-DeRemer como interino.

Alegações de má conduta

A saída de Chavez-DeRemer surge na sequência de denúncias de má conduta grave que começaram a surgir em janeiro, quando foi revelado que a norte-americana estaria a ser alvo de uma série de investigações.

Uma reportagem do New York Times da passada quarta-feira revelou que o inspetor-geral do Departamento do Trabalho estava a analisar material que mostrava que Chavez-DeRemer e os seus principais assessores e familiares enviavam regularmente mensagens e pedidos pessoais a jovens funcionários.

De acordo com a publicação, o marido de Chavez-DeRemer, Shawn DeRemer, e o pai, Richard Chavez, trocaram mensagens de texto com jovens funcionárias.

Alguns dos funcionários foram instruídos pela secretária e pelo seu antigo subchefe de gabinete a "prestar atenção" à sua família, informaram pessoas a par da investigação.

A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, chega a um evento para homenagear o Inter Miami, campeão da Liga Principal de Futebol de 2025, na Casa Branca, quinta-feira, 5 de março de 2026
A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, chega a um evento para homenagear os campeões da Liga Principal de Futebol de 2025, Inter Miami, na Casa Branca, quinta-feira, 5 de março de 2026 Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Essas mensagens foram descobertas como parte de uma investigação mais ampla sobre a liderança de Chavez-DeRemer. Uma queixa apresentada ao inspetor-geral do Ministério do Trabalho acusava-a também de uma relação com um subordinado.

A ex-secretária do Trabalho defendeu-se na sua declaração de segunda-feira, acusando os meios de comunicação social de serem unilaterais e de liderarem uma campanha contra ela.

"As alegações contra mim, a minha família e a minha equipa foram divulgadas por actores de alto nível do Estado profundo que têm estado a coordenar com os meios de comunicação unilaterais e continuam a minar a missão do presidente Trump."

Tanto a Casa Branca como o Departamento do Trabalho disseram inicialmente que as denúncias de irregularidades não tinham fundamento. Mas os desmentidos oficiais foram-se tornando menos veementes à medida que surgiam mais alegações e que o momento em que Chavez-DeRemer poderia ficar sem emprego se tornava uma questão em aberto em Washington.

A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, ouve enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, fala durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, em Washington
A Secretária do Trabalho Lori Chavez-DeRemer ouve enquanto o Secretário do Tesouro Scott Bessent fala durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, em Washington Evan Vucci/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Pelo menos quatro funcionários do Ministério do Trabalho já foram afastados dos seus cargos à medida que a investigação avançava, incluindo o antigo chefe de gabinete e o subchefe de gabinete de Chavez-DeRemer, bem como um membro da sua equipa de segurança, com quem foi acusada de ter tido um caso.

Para além dos relatos de irregularidades nos últimos meses, Chavez-DeRemer tinha sido uma das escolhas mais discretas de Trump, mas tomou medidas importantes para fazer avançar a agenda desreguladora da administração durante o seu mandato.

No ano passado, o Departamento do Trabalho decidiu reescrever ou revogar mais de 60 regulamentos relativos ao local de trabalho que considerou obsoletos.

As revogações incluíam requisitos de salário mínimo para os trabalhadores de cuidados de saúde ao domicílio e para as pessoas com deficiência, bem como regras que regem a exposição a substâncias nocivas e procedimentos de segurança nas minas, o que suscitou a condenação dos líderes sindicais e dos especialistas em segurança no local de trabalho.

Na sua declaração, acrescentou: "Embora o meu tempo de serviço na Administração esteja a chegar ao fim, isso não significa que deixarei de lutar pelos trabalhadores americanos".

Outras fontes • AP

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