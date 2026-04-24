Um soldado do exército norte-americano que participou na operação dos Estados Unidos para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro, na madrugada de 3 de janeiro, foi acusado de utilizar informações confidenciais a que teve acesso no exercício das suas funções.

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Gannon Ken Van Dyke, 38 anos, apostou em mercados de previsões e obteve um lucro de mais de 400 mil dólares (cerca de 342 244 euros). Van Dyke está a ser processado no tribunal federal de Manhattan sob a acusação defraude de ações, fraude eletrónica, utilização ilegal de informações governamentais confidenciais e transação monetária ilegal.

De acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), se for condenado por estas acusações, o arguido poderá enfrentar penas máximas que totalizam 40 anos de prisão. O soldado esteve envolvido no planeamento e execução da Operação Resolução Absoluta, a missão militar que resultou na detenção de Maduro e da sua mulher, Cilia Flores.

Van Dyke assinou acordos de confidencialidade em que se comprometia a não divulgar ou utilizar informações confidenciais relacionadas com operações militares.

Alegações do Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA publicou a seguinte informação sobre o soldado norte-americano acusado de utilizar informações confidenciais para lucrar com apostas em mercados de previsões: "Gannon Ken Van Dyke terá alegadamente ganho mais de 400 mil dólares ao negociar no Polymarket com base em informações confidenciais sobre o momento de uma operação militar dos EUA para capturar Nicolás Maduro na Venezuela".

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o anúncio das acusações contra Gannon Kenneth Van Dyke "torna claro que ninguém está acima da lei".

O que é que se passa?

A Polymarket é uma plataforma de apostas que está a ganhar notoriedade pelas grandes quantidades de dinheiro que movimenta, especialmente em previsões sobre ações militares dos EUA.

Os enormes lucros obtidos por utilizadores anónimos, sobretudo na sequência das operações militares dos Estados Unidos no Irão, fizeram soar o alarme sobre o abuso de informação privilegiada por parte de indivíduos da administração ou das forças armadas norte-americanas.

O presidente Donald Trump, que afirmou desconhecer o caso do soldado, desvalorizou esta tendência dos mercados de apostas e de futuros, mas disse que "o mundo inteiro tornou-se numa espécie de casino."

Há duas semanas, a Casa Branca proibiu os seus trabalhadores de fazerem apostas em plataformas de previsão.