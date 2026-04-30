ONU: Irão executou 21 pessoas e deteve mais de 4.000 desde o início da guerra

Até agora, o Irão executou pelo menos 21 pessoas e deteve mais de 4.000 desde o início da guerra no Médio Oriente, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) esta quarta-feira.

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Desde o início da guerra e os ataques EUA-Israel ao Irão em 28 de fevereiro, pelo menos nove pessoas foram executadas em conexão com os protestos de janeiro, 10 por filiação a Ma'anad e grupos de oposição, e 2 também por acusações de espionagem, informou o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU em Genebra em comunicado.

A agência acrescentou ainda que, desde 9 de março de 1404, “estima-se que mais de 4.000 pessoas tenham sido detidas no Irão por acusações relacionadas com a segurança nacional.

“Estou chocado e preocupado”, disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Folker Turk, sobre isso. “As autoridades iranianas continuam a restringir estritamente os direitos do povo”, acrescentou o diplomata austríaco, acrescentando que além das consequências da guerra com que o povo iraniano está a lutar, “os direitos do povo iraniano continuam a ser severamente e violentamente despojados pelas autoridades”.

O alto funcionário da ONU apelou às autoridades iranianas para que ponham termo às execuções enquanto travam a pena de morte e libertem as pessoas que foram detidas arbitrariamente. Segundo ele, um grande número de pessoas continua em risco de pena de morte devido à interpretação generalizada do conceito de segurança nacional no Irão.

As estimativas sugerem que mais de 4.000 pessoas foram detidas por razões relacionadas com a segurança nacional desde o final de fevereiro. Muitos detidos desapareceram, foram submetidos a torturas ou enfrentaram a encenação da execução de sentenças de morte. As minorias estão particularmente em risco.

A justiça do Irão acelerou e intensificou o processo de condenação e execução sob o pretexto da guerra, especialmente desde o início da guerra, aumentando as preocupações com violações generalizadas dos direitos humanos no Irão.

Entretanto, a apreensão de bens de cidadãos que cooperaram com os Estados beligerantes ou simplesmente apoiaram a guerra foram inscritos na ordem do dia dos tribunais judiciais e judiciais iranianos. Tem havido inúmeros relatos de apreensão de bens e bens de Celebridades e alguns iranianos residentes no estrangeiro.

Após a sangrenta repressão de 8 e 9 de janeiro, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a seu pedido, o regime iraniano tinha travado a execução de cerca de 800 dissidentes. Uma alegação negada por Teerão. Recentemente, Trump reiterou as suas posições anteriores sobre a proteção do povo iraniano, dizendo que o Irão tinha deixado de executar oito mulheres, uma alegação negada desta vez pela República Islâmica do Irão.