A Rússia lançou vários ataques com drones no leste da Ucrânia durante a noite de terça-feira, poucas horas após o fim de uma trégua de três dias.

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Os ataques mataram um homem e feriram pelo menos quatro pessoas na região de Dnipropetrovsk, informou na terça-feira o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganzha.

"O inimigo atacou cinco distritos da região mais de 20 vezes com drones, artilharia e bombas aéreas", escreveu no Telegram.

As forças russas também atacaram Kiev e atingiram um edifício residencial de 20 andares na capital, informaram os meios de comunicação ucranianos citando autoridades locais.

E a região de Fastiv, perto de Kiev, também foi alvo de ataques russos. Um jardim de infância, um edifício residencial de quatro andares e duas casas particulares foram danificados, escreveu o governador regional Mykola Kalashnyk no Telegram.

A Rússia lançou os ataques poucas horas depois de a trégua de 72 horas mediada pelos EUA ter chegado ao fim na segunda-feira.

O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira que um cessar-fogo de três dias entre a Rússia e a Ucrânia teria início a 9 de maio.

Moscovo e Kiev trocaram acusações de violações, mas não foram registados grandes ataques, apesar da atividade contínua dos drones e das vítimas civis de ambos os lados.

Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que Kiev se absteve de efetuar ataques de retaliação de longo alcance, mas que reagiria se a Rússia decidisse regressar a uma guerra em grande escala após o cessar-fogo temporário.

"A Ucrânia absteve-se de realizar ações de longo alcance em resposta à ausência de ataques maciços russos", afirmou Zelenskyy num discurso proferido ao fim da tarde de domingo.

"No futuro, reagiremos da mesma forma. E se os russos decidirem voltar a uma guerra em grande escala, as nossas sanções serão imediatamente visíveis".