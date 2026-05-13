Cimeira das superpotências: Trump promete pressionar Xi a "abrir" China às empresas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que vai pedir a Xi Jinping para "abrir" a China às empresas americanas, quando se dirigir a Pequim, na quarta-feira, para uma cimeira de alto nível, que também abordará a guerra no Irão.

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Num sinal do interesse de Trump pelos negócios, o chefe da Nvidia, Jensen Huang, embarcou no Air Force One durante uma escala no Alasca, com Elon Musk, da Tesla, também a viajar no avião presidencial para a China.

"Vou pedir ao presidente Xi, um líder de extraordinária distinção, que 'abra' a China para que estas pessoas brilhantes possam fazer a sua magia e ajudar a levar a República Popular a um nível ainda mais elevado!" escreveu Trump nas redes sociais depois de partir de Washington.

Uma série de outros CEOs de topo, incluindo Tim Cook, da Apple, também estarão em Pequim para a visita, a primeira de um presidente dos EUA à China em quase uma década.

Mas as ambições de Trump de aumentar o comércio terão de enfrentar as fricções políticas sobre Taiwan e a guerra no Médio Oriente, que já adiaram a viagem de março.

Captura de ecrã de uma publicação na conta Truth Social do Presidente dos EUA, Donald Trump, 13 de maio de 2026 @realDonaldTrump

Ao sair da Casa Branca, Trump disse que esperava uma "longa conversa" com Xi sobre o Irão, que vende à China a maior parte do seu petróleo sancionado pelos EUA.

Mas também minimizou as divergências.

"Não creio que precisemos de qualquer ajuda da China em relação ao Irão", afirmou Trump, acrescentando que Xi tinha sido "relativamente bom" no assunto.

No entanto, Pequim está cada vez mais impaciente com a paz, tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês instado o seu homólogo paquistanês, na terça-feira, a intensificar os esforços de mediação entre o Irão e os Estados Unidos.

"Grande negócio"

A viagem desta semana, a primeira desde que Trump visitou Pequim em 2017, envolverá conversações muito aguardadas com Xi na quinta e sexta-feira.

O itinerário inclui um banquete de Estado no Grande Salão do Povo de Pequim e uma receção de chá.

Trump disse na segunda-feira que iria falar com Xi sobre as vendas de armas dos EUA a Taiwan, a democracia autónoma reivindicada pela China, um afastamento da insistência histórica dos EUA de que não consultará Pequim sobre o seu apoio à ilha.

O controlo da China sobre as exportações de terras raras, a rivalidade em matéria de inteligência artificial e as relações comerciais entre os dois países estão também entre os temas que deverão ser abordados pelos líderes das duas maiores economias do mundo.

Um polícia observa os passageiros num autocarro que passa pela Porta de Tiananmen em Pequim, 13 de maio de 2026 AP Photo

As duas partes deverão discutir o prolongamento de uma trégua de um ano na sua guerra tarifária, que Trump e Xi alcançaram durante a sua última reunião na Coreia do Sul, em outubro.

O clima de tensão que antecedeu a cimeira das superpotências já era visível nas ruas de Pequim, com a polícia a controlar os principais cruzamentos e a verificar os cartões de identificação dos passageiros do metro, segundo os jornalistas na cidade.

"É definitivamente um grande acontecimento", disse Wen Wen, uma mulher de 24 anos que viajava da cidade oriental de Nanjing, quando questionada pela agência de notícias AFP sobre a visita de Trump.

"Certamente serão feitos alguns progressos", antecipou, dizendo esperar que a China e os Estados Unidos possam garantir "uma paz duradoura", apesar da "recente instabilidade na situação global".

"Muito boa relação"

Os Estados Unidos e a China há muito que procuram estabilizar as suas relações, apesar de se verem cada vez mais como adversários no comércio e na geopolítica.

Trump tem repetidamente elogiado uma forte relação pessoal com Xi, a qual, insistiu o líder da Casa Branca na segunda-feira, impediria uma invasão chinesa de Taiwan.

"Acho que vai correr tudo bem. Tenho uma relação muito boa com o presidente Xi. Ele sabe que eu não quero que isso aconteça", disse.

Um soldado baixa a bandeira nacional de Taiwan durante a cerimónia diária da bandeira no Chiang Kai-shek Memorial Hall em Taipei, 29 de abril de 2025 AP Photo

A viagem de Trump será analisada de perto por Taiwan e pelos aliados asiáticos para detetar qualquer sinal de enfraquecimento do apoio dos EUA.

A China tornou-se mais confiante e assertiva desde a viagem de Trump em 2017 e o presidente dos EUA encontra-se numa posição enfraquecida enquanto procura uma saída para a sua guerra contra o Irão.

Mas a cimeira surge também num momento incerto para a economia chinesa, que se tem debatido nos últimos anos com uma despesa interna lenta e uma prolongada crise de dívida no setor imobiliário, outrora em expansão.