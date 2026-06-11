Primeiro grupo de nigerianos regressa a casa após protestos anti-imigração na África do Sul

O primeiro grupo de nigerianos regressou na quinta-feira a casa, vindo da África do Sul, no âmbito de uma repatriação ordenada pelo governo após protestos violentos contra a imigração.

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De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, seguiam a bordo do voo para Lagos 262 passageiros e três funcionários. O ministério tinha indicado anteriormente que mais de mil nigerianos se tinham registado para um regresso voluntário.

As autoridades sul-africanas afirmaram que os regressados se encontravam no país de forma ilegal, contrariando responsáveis nigerianos, segundo os quais estas pessoas fugiam a ataques xenófobos.

Responsáveis nigerianos não responderam de imediato a pedidos de comentário.

A Nigéria é o mais recente país africano a organizar voos de evacuação deste tipo a partir da África do Sul.

Desde abril, uma série de protestos contra a imigração tem levado a ataques contra alguns estrangeiros. As manifestações expõem tensões entre trabalhadores estrangeiros e residentes locais, que afirmam que os estrangeiros estão a tirar postos de trabalho.

Sul-africanos protestam contra a imigração ilegal em Joanesburgo, 29 de abril de 2026 AP Photo

Responsáveis sul-africanos condenaram estes ataques como atos xenófobos.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Bianca Odumegwu-Ojukwu, disse que o presidente ordenou "a retirada de cidadãos nigerianos em perigo, que considerem que a permanência na África do Sul põe as suas vidas em risco".

"O preço da vossa paz e da segurança dos vossos filhos vale quaisquer sacrifícios que tenham de fazer ou quaisquer bens que tenham de deixar para trás ao fugir de uma zona de conflito ou de um ambiente infestado de ódio", afirmou a ministra numa mensagem dirigida aos repatriados.

A evacuação organizada pela Nigéria segue-se à repatriação, por parte do Gana, de cerca de mil cidadãos a partir da África do Sul. Responsáveis sul-africanos afirmaram que a maioria dos ganeses que regressaram era indocumentada.

A Libéria também manifestou preocupações quanto à segurança dos seus cidadãos na África do Sul. Meios de comunicação locais citaram o presidente Joseph Boakai dizendo que o governo tomará todas as medidas necessárias, incluindo facilitar regressos semelhantes à Libéria.

Nigéria: nigerianos repatriados enfrentam proibição de entrada por cinco anos

Segundo o Ministério do Interior da África do Sul, 586 nigerianos foram processados para repatriação depois de se ter verificado que não tinham documentos. A mesma fonte indicou que o próximo grupo deverá partir na segunda-feira.

O ministro do Interior, Leon Schreiber, afirmou que a Alta Comissão da Nigéria emitiu documentos de viagem de emergência.

Acrescentou que foram declarados "pessoas indesejáveis" e proibidos de voltar a entrar na África do Sul durante cinco anos.

"Os cidadãos estrangeiros devem assegurar, em permanência, que o seu estatuto migratório está em conformidade com as leis de imigração sul-africanas e tratar da regularização da sua permanência", disse.