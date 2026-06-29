O tiroteio ocorreu em San Pedro Square, um de vários locais na Baía de São Francisco onde se têm reunido adeptos para ver jogos do Mundial em grandes ecrãs ao ar livre.
Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida num tiroteio numa zona de diversão muito concorrida na Califórnia, onde funciona uma “fan zone” do Mundial, informou a polícia.
No momento do tiroteio, ocorrido no domingo, não estavam a ser transmitidos jogos de futebol.
“Uma das vítimas foi declarada morta no local. A segunda vítima foi transportada para um hospital local com ferimentos que colocam a vida em risco”, indicou o departamento de polícia de San Jose numa publicação na plataforma X.
“O caso está a ser investigado como homicídio. Várias ruas em redor foram encerradas na área.”
O tiroteio ocorreu em San Pedro Square, um dos vários locais na área da baía de São Francisco onde se têm reunido multidões para ver os jogos do Mundial em grandes ecrãs ao ar livre.
Em atualização