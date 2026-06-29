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Estados Unidos: tiroteio em recinto de adeptos do Mundial na Califórnia faz um morto

A entrada da zona da Praça de San Pedro, em San José, 3 de junho de 2018
A entrada da zona da Praça de San Pedro, em San José, 3 de junho de 2018 Direitos de autor  BY-SA 4.0/Cristiano Tomás
Direitos de autor BY-SA 4.0/Cristiano Tomás
De Euronews
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O tiroteio ocorreu em San Pedro Square, um de vários locais na Baía de São Francisco onde se têm reunido adeptos para ver jogos do Mundial em grandes ecrãs ao ar livre.

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida num tiroteio numa zona de diversão muito concorrida na Califórnia, onde funciona uma “fan zone” do Mundial, informou a polícia.

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No momento do tiroteio, ocorrido no domingo, não estavam a ser transmitidos jogos de futebol.

“Uma das vítimas foi declarada morta no local. A segunda vítima foi transportada para um hospital local com ferimentos que colocam a vida em risco”, indicou o departamento de polícia de San Jose numa publicação na plataforma X.

“O caso está a ser investigado como homicídio. Várias ruas em redor foram encerradas na área.”

O tiroteio ocorreu em San Pedro Square, um dos vários locais na área da baía de São Francisco onde se têm reunido multidões para ver os jogos do Mundial em grandes ecrãs ao ar livre.

Em atualização

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