"Déjà View" do fotógrafo Martin Parr em Paris

"Déjà View" é o nome da exposição do fotógrafo britânico Martin Parr que pode ser vista na Magnum Gallery, em Paris. A exposição combina fotografias do livro do britânico com o mesmo nome e imagens do The Anonymous Project, que há várias décadas coleciona fotografias amadoras de todo o mundo.

"E também estou interessado em pessoas comuns da maneira que as fotografias do Anonymous Project mostram pessoas comuns a fazer coisas comuns. Isto representa uma grande parte da minha ética no trabalho, mostrar coisas que talvez as pessoas ignorem. Como é no supermercado? Como é num resort? Estes são temas próximos do meu trabalho principal. E muitas vezes este é também o caso do Anonymous Project", salienta Martin Parr.

"The Anonymous Project" é liderado pelo realizador britânico Lee Shulman que, desde 2017, coleciona e restaura slides amadores.

A exposição "Déjà View", na Magnum Gallery, em Paris, decorre até 12 de novembro.