Baya, Picasso e Bosch: Exposições para ver esta semana

Baya em Paris

Em Paris, no Instituto do Mundo Árabe, podemos ver uma exposição que nos convida a descobrir Baya, uma órfã argelina que foi uma estrela da pintura em França, na primeira metade do século XX e se tornou próxima de Picasso.

A pintura de Baya influenciou o movimento surrealista e está povoada de mulheres em jardins.

Picasso em Madrid

Em Madrid, na IFEMA, o visitante pode agora mergulhar no universo de Pablo Picasso, com a exposição imersiva "Imagine Picasso", que dá vida a cerca de 200 obras do mestre do cubismo. As exposições imersivas têm-se multiplicado nos últimos anos e são uma forma diferente de o público apreciar o trabalho dos artistas.

Bosch em Milão

Finalmente, no Palácio Real de Milão podemos apreciar a obra desconcertante de um percursor do surrealismo que viveu mais de quatro séculos antes de Salvador Dalí...

A exposição conta com as obras mais famosas do mestre neerlandês Hieronymus Bosch, incluindo cinco emprestadas por museus como o Museu de Arte Antiga de Lisboa, a par de trabalhos de vários artistas da época.