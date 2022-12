Rendez-vous: O melhor da cultura na Europa

Três exposições convidam a iniciar o ano com uma viagem entre França, Espanha e Alemanha pelos mais diversos caminhos da pintura.

"Monet - Mitchell", um encontro em Paris

Dois gigantes da pintura têm encontro marcado com o público, em Paris. A Fundação Louis Vuitton acolhe este inverno as obras do impressionista Claude Monet e da pintora abstrata Joan Mitchell.

Um diálogo sobre o fascínio pela natureza é estabelecido, convidando o visitante a procurar, até 27 de fevereiro, respostas de sala para sala.

Um mergulho nas origens de Sorolla

O Museu Sorolla celebra até 19 de março, na capital espanhola, o centenário do pintor com a exposição "Sorolla. Orígenes", dedicada ao início da sua carreira artística.

O mergulho nas origens é feito através de pinturas, aguarelas, desenhos e fotografias realizados entre 1878 a 1884. um período da vida de Sorolla pouco conhecido e estudado.

Surrealismo e Magia de mãos dadas

Num antigo palácio barroco construído em 1771 por Frederico II, o Museu Barberini é a casa da exposição "Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne", que explora imagens de magia e do ocultismo no interior de pinturas surrealistas.

Um universo povoado por sonhos, o inconsciente e o irracional, materializado em Postdam, na Alemanha, até 29 de janeiro.