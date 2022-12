David Tennant encarna "Litvinenko"

O mais mediático assassinato da história da espionagem moderna dá o mote para a série "Litvinenko": o ator britânico David Tennant submeteu-se a uma metamorfose impressionante para dar vida a Alexander Litvinenko, o ex-agente do KGB envenenado com polónio-210 em Londres em 2006, depois de se ter virado contra o regime de Vladimir Putin.

Um papel de grande responsabilidade, como explica o ator:

"Todos estavam particularmente motivados para contar bem [a história]. É uma daquelas coisas em que todos sentem simplesmente o peso da responsabilidade, porque se trata de história recente. [...] Os efeitos desse momento continuam a ser sentidos no mundo em que vivemos atualmente. Por isso, penso que todos queriam fazê-lo com um respeito pelo material muito para além do que se poderia normalmente esperar."

Um inquérito do Reino Unido apontou a responsabilidade ao Kremlin pelo envenenamento e consequente morte de Litvinenko, uma conclusão apoiada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

A série estreia a 15 de dezembro na plataforma de streaming britânica ITVX.