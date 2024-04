Pescadores tradicionais de palafitas tentam a sua sorte com a mudança da maré ao pôr do sol em Koggala, no Sri Lanka. A imagem mostra o movimento da água em contraste com a quietude dos pescadores. Métodos tradicionais de pesca artesanal como estes, utilizados para a subsistência, não representam ameaças significativas para os recursos naturais do oceano e, pelo contrário, tornam as comunidades locais interessadas na saúde do oceano.