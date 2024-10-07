Christopher Ciccone, irmão de Madonna, morre aos 63 anos

Christopher Ciccone, um artista multi-hifenizado, dançarino, designer e irmão mais novo da cantora Madonna, morreu aos 63 anos de idade. Tinha cancro.

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Madonna publicou uma homenagem no Instagram, no domingo, com um carrossel de fotos dos últimos anos.

“Ele foi o ser humano mais próximo de mim durante tanto tempo”, escreveu ela. “É difícil explicar a nossa ligação. Mas surgiu da compreensão de que éramos diferentes e de que a sociedade nos ia dificultar por não seguirmos o status quo. Pegámos nas mãos um do outro e dançámos durante a loucura da nossa infância.”

Madonna escreveu que a descoberta da dança na sua pequena cidade do Midwest salvou-os a ambos e que a sua professora de ballet criou um espaço seguro para o seu irmão ser gay.

Dançarino desde a sua juventude, Ciccone esteve profundamente ligado à ascensão da sua irmã nos anos 80, aparecendo em vídeos musicais como “Lucky Star”, dirigindo a sua Blond Ambition World Tour e servindo como diretor da digressão The Girlie Show. Também realizou vídeos musicais para Dolly Parton e Tony Bennett.

“Quando se tratava de bom gosto, o meu irmão era o Papa, e era preciso beijar o anel para obter a sua bênção”, escreveu Madonna. “Ele era um pintor, um poeta e um visionário. Eu admirava-o. Tinha um gosto impecável. E uma língua afiada, que por vezes usava contra mim, mas eu perdoava-o sempre.”

Madonna posa com o seu irmão, Christopher Ciccone, à esquerda, e o realizador Alek Keskishian após a estreia do filme de Madonna “Truth or Dare” - 7 de maio de 1991 Julie Markes/AP

Em 2008, Ciccone lançou uma autobiografia bestseller intitulada “Life with My Sister Madonna” (A vida com a minha irmã Madonna), na qual escreveu sobre a sua relação tensa, os seus envolvimentos românticos, bem como recordações do tempo em que andou em digressão com ela.

Durante duas décadas, esteve ao lado dela, coreografando, dirigindo, vestindo e ajudando a irmã. Também desenhou os interiores das casas dela em Nova Iorque, Miami e Los Angeles. Diz que, por vezes, era um pouco como um casamento.

“Era uma faca de dois gumes”, disse ele ao Good Morning America em 2008. “Ninguém me estava a acorrentar para fazer - para ficar.”

O livro, e as suas descrições sem filtros das proezas do famoso círculo da irmã, também afetaram algumas das suas amizades em Hollywood. Vários anos mais tarde, em 2012, por altura do lançamento de uma coleção de sapatos que desenhou, disse ao The Standard que ele e a irmã estavam “a um nível perfeitamente pessoal” e em contacto.

“Não trabalho para ela, e é melhor assim”, disse.

Christopher Ciccone posa com o seu livro de memórias “Life With My Sister Madonna” - 30 de julho de 2008 Rene Macura/AP

Nos últimos anos, Ciccone mudou-se para a Península Inferior do Michigan para estar mais perto da família. Em 2016, casou com Ray Thacker, um ator britânico, que estava ao seu lado quando ele morreu.

Madonna escreveu que, quando ele ficou doente, eles encontraram o caminho de volta um para o outro.

“Estou contente por ele já não estar a sofrer”, escreveu. “Nunca haverá ninguém como ele. Eu sei que ele está a dançar algures”.

Madonna também perdeu a madrasta, Joan Clare Ciccone, de cancro há apenas algumas semanas, e o irmão mais velho, Anthony Ciccone, no início de 2023.