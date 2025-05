Luce é a nova mascote pop do Jubileu 2025

De Euronews

Impermeável amarelo, botas sujas e uma cruz ao pescoço. É esta a descrição de Luce, que será a mascote do Jubileu e do pavilhão do Vaticano para a Exposição de Osaka em 2025. Desenhada pelo artista Simone Legno, foi apresentada na passada segunda-feira por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, responsável por todas as atividades de promoção do Ano Santo.

A mascote faz lembrar o estilo da manga. Para Fisichella, o desenho responde ao "desejo de viver dentro da cultura pop, tão apreciada pelos nossos jovens".

Luce é uma peregrina representada com alguns elementos típicos: o impermeável amarelo para se proteger das intempéries, as botas sujas de terra do caminho percorrido, a cruz missionária ao pescoço, a bengala e sobretudo "os olhos luminosos, símbolo da esperança do coração" com a inconfundível concha do Caminho de Santiago de Compostela.

"Esperamos que esta mascote agrade a todos e possa ser o sinal de unidade entre o caminho de peregrinação e exposição de Osaka", concluiu D. Fisichella.

O desenho é obra do artista plástico romano Simone Legno, mais conhecido pela criação da marca tokidoki. Os desenhos de Legno são influenciados pelo seu interesse pela cultura japonesa, bem como pela arte de rua e pelo graffiti, e são inspirados pela estética kawaii, composta por objetos bonitos e coloridos com olhos grandes e brilhantes.

Foi precisamente o país do sol nascente que inspirou Luce. Os japoneses gostam tanto de mascotes (chamadas yuru-chara) que organizam um concurso anual que conta com a presença de centenas delas provenientes de todo o país.

Luce também participará na edição de 2024 da Lucca comics & games, onde haverá um espaço dedicado à mascote do Jubileu chamado Luce&Friends. É a primeira vez que um departamento da Santa Sé participa no festival toscano, a feira mais importante da Europa dedicada à banda desenhada, jogos, videojogos, filmes de animação, ficção fantástica, ilustração e séries televisivas.

"Estamos muito honrados e felizes por a Lucca Comics & Games ter sido escolhido pelo Dicastério para a Evangelização como o primeiro evento a apresentar ao mundo Luce, a primeira mascote de um Jubileu comum", comentou Emanuele Vietina, diretor da Lucca Comics & Games. O evento teve início a 30 de outubro e terminará a 3 de novembro.