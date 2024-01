De Euronews

Baldaquino sobre o altar principal da Basílica de S. Pedro está a ser restaurado para o Grande Jubileu de 2025. Obra vai custar cerca de 700 mil euros e deverá estar concluída até ao final do ano

A Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano, prepara-se para o Grande Jubileu de 2025, um evento especial da Igreja Católica que se repete a cada 25 anos, também chamado de Ano Santo.

O Vaticano revelou os planos para restaurar o baldaquino de 29 metros da autoria do escultor e arquiteto italiano Bernini, figura proeminente do período barroco. A obra deverá estar pronta até ao final do ano e custará cerca de 700 mil euros.

Para Alberto Capitanucci, engenheiro que está a trabalhar no restauro, na Basília de S. Pedro, será um “grande desafio”: "Tudo é grande na Basílica de São Pedro e, consequentemente, o desafio também é. Nós temos noção disso. Os anjos no topo têm quatro metros de altura”, referiu Capitanucci.

A Basília de São Pedro é visitada por cerca de 50 mil pessoas todos os dias. Durante as obras de restauração, o baldaquino vai estar coberto, o que permite que todas as celebrações litúrgicas decorram ao longo do ano. Na religião católica, o Jubileu ocorre a cada 25 anos, sendo que o último Grande Jubileu ocorreu em 2000, durante o pontificado do Papa João Paulo II.