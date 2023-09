Vaticano Beatifica família que escondeu judeus durante II Guerra Mundial

A glorificação de uma família inteira é algo único na história da Igreja.

Uma família inteira santificada. A família Ulma - um casal e os 7 filhos - foi executada pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, por dar abrigo a cidadãos judeus e beatificada pelo Vaticano, no domingo, como modelo de bondade e ajuda ao próximo.

A cerimónia religiosa teve lugar na localidade de Markowa, no sudeste da Polónia. O cardeal Marcello Semeraro, celebrou a beatificação, depois da aprovação do Papa Francisco no mês passado. O Cardeal disse que esta família “pagou o preço mais alto do martírio”.

Uma pintura contemporânea celebrou a família construída por Jozef e Wiktoria e objetos retirados do túmulo chegaram em procissão até ao altar. A glorificação de uma família inteira é algo único na história da Igreja.

Jozef Ulma, de 44 anos, era agricultor, católico e fotógrafo amador. As pessoas desta família foram mortas em casa pelas tropas alemãs e pela polícia local controlada pelos nazis, na madrugada de 24 de março de 1944. Os oito judeus a quem davam refúgio também foram assassinados.

A igreja decidiu celebrar um exemplo familiar cristão que colocou o Evangelho em prática durante a vida, mesmo arriscando a morte.