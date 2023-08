Polónia lembra heróis da Revolta de Varsóvia

De Euronews

Aconteceu há 79 anos. Durou dois meses, deixou cerca de 180.000 mortos e uma cidade completamente destruída.

No dia 1 de agosto, às 17h, a capital polaca pára para lembrar os heróis da maior revolta contra o domínio nazi da II Guerra Mundial.

Ouvem-se sirenes e os sinos das igrejas. Os carros e os transportes públicos deixam de circular durante um minuto.

Este ano, ao longo do dia, realizaram-se em muitas cidades cerimónias para assinalar a Revolta de Varsóvia. O Presidente depositou flores na campa do General que comandou as forças do Exército Clandestino Polaco.

Andrzej Duda disse que "os heróis da revolta não foram apenas aqueles que lutaram com armas nas mãos, mas toda a população de Varsóvia que sofreu e que nunca deve ser esquecida.

Planeada pelo governo no exílio como uma operação rápida para evitar que a União Soviética libertasse Varsóvia, a revolta durou dois meses, deixou cerca de 180.000 mortos e uma cidade completamente destruída.

A Polónia não esquece que quando a revolta começou, a 1 de agosto de 1944, o Exército Vermelho estava apenas a algumas dezenas de quilómetros da cidade. Diz-se que Estaline preferiu que a revolta fracassasse, para poder dominar mais facilmente a Polónia. Os soviéticos alegaram problemas de abastecimento.