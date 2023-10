Demissões no Exército polaco, média locais falam em tentativa de envolver militares na campanha

De Euronews

Chefe do Estado-Maior do Exército da Polónia demite-se média locais falam em tentativa de envolver os militares na campanha eleitoral.

O chefe do Estado-Maior do Exército da Polónia e o responsável pelas operações demitiram-se sem explicação e a cinco dias da realização de eleições legislativas neste país da UE vizinho da Ucrânia. A pior crise dos últimos anos para o Ministério da Defesa polaco.

De acordo com a imprensa local, os dois oficiais estavam em funções há cinco anos e tinham-se oposto às tentativas de envolver o exército na campanha eleitoral. A oposição exigiu a demissão do Ministro da Defesa que, na primavera passada, teve uma discussão com altas patentes do exército por causa da queda de destroços de um míssil russo no noroeste do país.

Como explicava o chefe do Gabinete de Segurança Nacional, ambos os pedidos foram aceites e o Presidente já encontrou substitutos.