De Euronews com AFP, AP

Jarosław Kaczyński, líder do partido no poder na Polónia, chama Donald Tusk de "mentiroso" e anula participação em debate televisivo, antes das eleições.

Na Polónia, o líder do partido no poder, o "Lei e Justiça", (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), desistiu de participar no debate eleitoral, no canal público de televisão TVP, agendado para segunda-feira. O "Lei e Justiça" será representado pelo Primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki.

Falando aos seus apoiantes, Jarosław Kaczyński, afirmou que não quer estar envolvido numa "conversa com um mentiroso", falando do seu principal rival, Donald Tusk, líder da "Plataforma Cívica" (Platforma Obywatelska, PO).

Já Donald Tusk, que tinha mudado de ideias no mês passado, voltou a confirmar a sua presença acrescentando que esperava que o seu adversário "tivesse tido a coragem" de fazer o mesmo.

O duelo entre os dois partidos pode estar a revelar uma profunda fratura na sociedade. De acordo com as mais recentes sondagens, de finais de setembro, o partido Lei e Justiça continua a liderar, com 36%, mas não conseguirá uma maioria, e este resultado representa uma perda significativa já que no anterior escrutínio tinha vencido com 43,6%. A Plataforma Cívica deverá alcançar 30% dos votos.