PUBLICIDADE

Esta manhã,assaltantes arrombaram a porta de uma galeria de arte no sul dos Países Baixos e roubaram duas obras de uma famosa série de serigrafias do artista pop americano Andy Warhol.

Deixaram ainda outras duas obras muito danificadas na rua quando fugiram do local do assalto.

O proprietário da galeria, Mark Peet Visser, disse que os ladrões tentaram roubar as quatro obras de uma série de Warhol de 1985 chamada "Reigning Queens", que apresenta retratos das então rainhas do Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca e Suazilândia.

Visser revelou que o assalto na madrugada de sexta-feira à Galeria MPV, na cidade de Oisterwijk, foi captado pelas câmaras de segurança e chamou-lhe "amadorismo".

"O ataque bombista foi tão violento que todo o meu edifício foi destruído e as lojas vizinhas também ficaram danificadas", disse. "Por isso, eles fizeram essa parte bem - demasiado bem, na verdade. E depois correram para o carro com as obras de arte e acontece que elas não cabem no carro. Nesse momento, as obras são arrancadas das molduras e também se sabe que estão danificadas sem reparação, porque é impossível tirá-las sem danos".

Um homem tira uma fotografia no museu Paleis Het Loo em Apeldoorn, Países Baixos, a serigrafias semelhantes às agora roubadas. AP

Visser recusou-se a atribuir um valor às quatro obras assinadas e numeradas, que tinha planeado colocar à venda como um conjunto numa feira de arte em Amesterdão no final deste mês.

No mês passado, noticiámos que o Museu do Palácio Het Loo, nos Países Baixos, estava a preparar-se para acolher a exposição da série "Reigning Queens" de Andy Warhol, de 1985, com 16 serigrafias raras das quatro monarcas, a rainha Isabel II, a rainha Beatriz, a rainha Margarida II e a rainha Ntombi Tfwala.

A exposição foi anunciada como a última oportunidade de ver a série icónica de Warhol durante pelo menos cinco anos, uma vez que a coleção deveria ser guardada em 2025 devido à fragilidade do material.

Os ladrões fugiram com os retratos de Isabel II e Margarida II.

A polícia apelou a testemunhas, enquanto os peritos forenses examinam a galeria gravemente danificada.