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"Checkst Du", "Das Crazy", "Goonen": qual é a Palavra Jovem do Ano 2025?

A palavra jovem do ano será anunciada durante a Feira do Livro de Frankfurt deste ano.
A palavra jovem do ano será anunciada durante a Feira do Livro de Frankfurt deste ano. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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Os três favoritos "Checkst Du", "Das Crazy" e "Goonen" estão na corrida para a palavra jovem do ano. O prémio será anunciado este sábado, na Feira do Livro de Frankfurt.

Durante semanas, as pessoas puderam votar na palavra que melhor reflete a vibração dos jovens alemães. As favoritas são "Checkst Du", "Das Crazy" e "Goonen". Em conjunto, recolheram votos na ordem dos seis dígitos.

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Amanhã, sábado, a editora Langenscheidt, que organiza a votação, vai anunciar o termo vencedor deste ano na Feira do Livro de Frankfurt. Estes são os favoritos.

"Checkst Du"

A pergunta é feita no final de uma frase para nos certificarmos de que a pessoa com quem estamos a falar nos compreendeu. Mas não apenas literalmente, mas também se nos conseguimos relacionar - por outras palavras, se conseguimos compreender a outra pessoa emocionalmente. É a nova versão de "Compreendes?", explicou o painel Langenscheidt.

"Das Crazy"

Se não sabe o que dizer ou não quer ter muito trabalho, pode usar "Das Crazy" para comentar qualquer coisa. É usado como "aha" ou "ok", mas também pode ser usado ironicamente para expressar que o que está a ser dito não é realmente louco.

De acordo com o comité de seleção, o termo é uma "arma para todos os fins".

Goonen

A palavra juvenil é uma gíria para horas de masturbação ou vício excessivo em pornografia. No entanto, também inclui estimulação sexual prolongada sem clímax. O comité de seleção justifica a escolha do termo com a crescente abertura da geração mais jovem para pensar sobre a sexualidade e para falar sobre ela publicamente.

"A masturbação prolongada pode favorecer a dependência da dopamina e conduzir a uma relação pouco saudável com a própria sexualidade", adverte o painel Langenscheidt.

Estas palavras ainda existiam na votação de 2025:

Gammelfleischparty: a primeira palavra jovem do ano

Em 2008, Gammelfleischparty foi eleita a primeira palavra jovem do ano. Representa um partido para maiores de 30 anos e é um lembrete cínico das percepções dos jovens.

Posteriormente, termos como "hartzen", "Swag" ou o acrónimo "Yolo" (só se vive uma vez) foram eleitos os vencedores.

Mais participação do que nunca

Graças também às redes sociais e às leituras de Susanne Daubner no Tagesschau, a votação para a palavra jovem do ano atraiu muita atenção.

"Graças ao crescente entusiasmo dos jovens, a participação na votação nunca foi tão elevada como no top 10 deste ano", explica Patricia Kunth, diretora de marketing da PONS Langenscheidt GmbH e responsável pela Palavra Jovem do Ano.

De acordo com o comité Langenscheidt, o número de votos expressos foi da ordem dos seis dígitos. O próprio grupo afetado está particularmente interessado: 80 por cento dos votos vieram dos próprios jovens entre os 11 e os 20 anos. A avaliação é, por isso, particularmente autêntica.

"A palavra jovem mostra como a linguagem pode funcionar: Os jovens usam os termos intuitivamente, os adultos tropeçam neles - e as discussões nas famílias começam. É exatamente isso que torna tudo tão divertido", afirma Kunth.

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