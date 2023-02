Bruxelas lança consulta pública sobre como pagar inovação na Internet

Quem vai pagar o desenvolvimento das infraestruturas de conectividade tais como a rede de 5G para os telemóveis? Até agora têm sido as grandes multinacionais de telecomunicações, tais como a Telefónica, Vodafone ou Orange.

Mas a Comissão Europeia quer debater se outro tipo de empresas do setor da informação digital deveriam ser chamadas a comparticipar, tais como a Netlfix, a Amazon ou a Google.

Esta é uma das propostas na consulta pública sobre o futuro do setor, explicou o executivo europeu, esta quinta-feira, em Bruxelas.

"Esta reflexão - quero dizer desde já - não deve ser feita "contra" ninguém em particular, mas a favor dos cidadãos, para lhes levar conectividade e inovação, para lhes dar as infra-estruturas certas e para que as empresas tenham acesso à melhor conectividade", disse Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno, em conferência de imprensa.

Batalha entre dois setores empresariais

Há muito que as empresas de telecomunicações argumentam que o setor dos conteúdos digitais deveria contribuir para a evolução dos sistemas que dão acesso à Internet.

"Pensamos que isto já não é sustentável. A conta de Internet e a conta de telefone não podem ser as únicas formas de financiarmos a rede 5G e a fibra ótica. Há outro grupo de empresas que ganha muito dinheiro na Internet, com dados pessoais e com publicidade. E por isso é natural, na nossa opinião, que também contribuam", disse Alessandro Gropelli, diretor-geral adjunto da Associação Europeia de Operadores de Redes de Telecomunicações, em declarações à euronews.

Já a Associação da Indústria de Computadores e Comunicações está contra a forma como a Comissão Europeia anunciou que iria fazer a consulta pública.

A associação reúne empresas de tecnologia digital de informação e está contra oas chamadas taxas de rede que iriam agravar a fatura a apresentarem aos seus consumidores.

A Comissão Europeia adotou, também, uma proposta de Regulamento Infraestruturas Gigabit, para promover uma maior largura de banda e velocidades mais rápidas no acesso à internet a preço acessível.